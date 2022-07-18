A101 Markette Büyük İndirim! Makarna 5,40 TL, Tereyağı 145 TL, Tavuk But 37,90 TL, Sucuk 33,95 TL, Zeytin 44,95 TL! İşte 21 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları….

Türkiye’nin uygun fiyatlı zincir marketlerinden biri olan A101 marketleri indirimlerine bu hafta da tam gaz devam ediyor. Her hafta onlarca üründe indirime giden A101 marketleri, bu hafta elektronikten gıdaya yine onlarca ürün kategorisinde indirim gerçekleştirmiş bulunuyor! Peki, A101 marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? A101 marketleri 21 Temmuz 2022 aktüel ürün kataloğu yayınlandı mı? A101 marketleri 21 Temmuz 2022 aktüel ürün kataloğunda neler var? İşte 21 Temmuz 2022 aktüel ürün fiyatları…