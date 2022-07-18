A101 Markette Büyük İndirim! Makarna 5,40 TL, Tereyağı 145 TL, Tavuk But 37,90 TL, Sucuk 33,95 TL, Zeytin 44,95 TL! İşte 21 Temmuz 2022 Aktüel Ürün Fiyatları….
Türkiye’nin uygun fiyatlı zincir marketlerinden biri olan A101 marketleri indirimlerine bu hafta da tam gaz devam ediyor. Her hafta onlarca üründe indirime giden A101 marketleri, bu hafta elektronikten gıdaya yine onlarca ürün kategorisinde indirim gerçekleştirmiş bulunuyor! İşte 21 Temmuz'da satışa sunulacak aktüel ürünler ve detaylar...
Türkiye’nin uygun fiyatlı zincir marketlerinden biri olan A101 marketleri indirimlerine bu hafta da tam gaz devam ediyor. Her hafta onlarca üründe indirime giden A101 marketleri, bu hafta elektronikten gıdaya yine onlarca ürün kategorisinde indirim gerçekleştirmiş bulunuyor! Peki, A101 marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? A101 marketleri 21 Temmuz 2022 aktüel ürün kataloğu yayınlandı mı? A101 marketleri 21 Temmuz 2022 aktüel ürün kataloğunda neler var? İşte 21 Temmuz 2022 aktüel ürün fiyatları…
18 Tem 2022 - 11:36 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.