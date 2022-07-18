A101; Bisiklet Alamayanlar İçin Kampanya Başlattı! 26 Jant Bisiklet 1.099 TL, Volta Elektrikli Bisiklet 17,999 TL! Herkes Bisiklete Binecek! Sakın Kaçırmayın…

Uzmanların sık sık kullanılmasını önerdiği bisikletler, sağlıklı yaşamı desteklediği gibi çevre kirliliği yaratmaması ve trafiği sıkıştırmaması nedeniyle doğa dostu olarak da kabul ediliyor. Özellikle yaz aylarının tadını çıkarmak isteyen vatandaşların ise, uygun fiyatlı elektrikli veya normal bisikletler için bu hafta A101 marketlerine uğraması gerekiyor! Peki, A101 marketlerinde bisiklet var mı? A101 marketlerinde bisiklet ne kadar, kaç TL? A101 marketleri Volta elektrikli bisiklet, 26 jant bisiklet ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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