A101; Bisiklet Alamayanlar İçin Kampanya Başlattı! 26 Jant Bisiklet 1.099 TL, Volta Elektrikli Bisiklet 17,999 TL! Herkes Bisiklete Binecek! Sakın Kaçırmayın…
Uzmanların sık sık kullanılmasını önerdiği bisikletler, sağlıklı yaşamı desteklediği gibi çevre kirliliği yaratmaması ve trafiği sıkıştırmaması nedeniyle doğa dostu olarak da kabul ediliyor. Özellikle yaz aylarının tadını çıkarmak isteyen vatandaşların ise, uygun fiyatlı elektrikli veya normal bisikletler için bu hafta A101 marketlerine uğraması gerekiyor! İşte duyurulan bisiklet indirimi ile ilgili detaylar...
Uzmanların sık sık kullanılmasını önerdiği bisikletler, sağlıklı yaşamı desteklediği gibi çevre kirliliği yaratmaması ve trafiği sıkıştırmaması nedeniyle doğa dostu olarak da kabul ediliyor. Özellikle yaz aylarının tadını çıkarmak isteyen vatandaşların ise, uygun fiyatlı elektrikli veya normal bisikletler için bu hafta A101 marketlerine uğraması gerekiyor! Peki, A101 marketlerinde bisiklet var mı? A101 marketlerinde bisiklet ne kadar, kaç TL? A101 marketleri Volta elektrikli bisiklet, 26 jant bisiklet ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
18 Tem 2022 - 11:42 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.