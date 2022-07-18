Sıfır Prefabrik Ev Fiyatları Düştü! 80 Bin TL, 90 Bin TL, 120 Bin TL! 30 M2, 42 M2, 48 M2 ve 80 M2 Prefabrik Ev Fiyatları Ne Kadar? İşte Fiyat Listesi...

Artan emlak piyasasının ardından yeniden gözde hale gelen prefabrik yapıların fiyatları bir hayli düşmüş bulunuyor. Özellikle 80 bin TL ile 120 bin TL arasında değişen bu yapılardan hobi bahçelerinden 2+1 evlere kadar pek çok konut inşa edilebiliyor! Peki, sıfır prefabrik ev fiyatları ne kadar? 30 metrekare, 42 metrekare, 48 metrekare ve 80 metrekare prefabrik ev fiyatları ne kadar? İşte fiyat listesi...

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