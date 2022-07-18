Sıfır Prefabrik Ev Fiyatları Düştü! 80 Bin TL, 90 Bin TL, 120 Bin TL! 30 M2, 42 M2, 48 M2 ve 80 M2 Prefabrik Ev Fiyatları Ne Kadar? İşte Fiyat Listesi...
Artan emlak piyasasının ardından yeniden gözde hale gelen prefabrik yapıların fiyatları bir hayli düşmüş bulunuyor. Özellikle 80 bin TL ile 120 bin TL arasında değişen bu yapılardan hobi bahçelerinden 2+1 evlere kadar pek çok konut inşa edilebiliyor! Sizde prefabrik ev yapmayı ve fiyatları merak ediyorsanız işte detaylar...
Artan emlak piyasasının ardından yeniden gözde hale gelen prefabrik yapıların fiyatları bir hayli düşmüş bulunuyor. Özellikle 80 bin TL ile 120 bin TL arasında değişen bu yapılardan hobi bahçelerinden 2+1 evlere kadar pek çok konut inşa edilebiliyor! Peki, sıfır prefabrik ev fiyatları ne kadar? 30 metrekare, 42 metrekare, 48 metrekare ve 80 metrekare prefabrik ev fiyatları ne kadar? İşte fiyat listesi...
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18 Tem 2022 - 15:45 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.