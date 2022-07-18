Behzat Ç. Dizisi Hakkında Bomba Açıklama! Yakında Ekranlara Gelip; Ortalığı Kasıp Kavuracak! Baba Dizisinin Büşra'sı Özge Yağız Kadroda Mı?
Ekranların akıllara kazınmış dizilerden birisi olan Behzat Ç. Dizisinin yeniden yayın hayatına başlayacak olması dizinin sıkı takipçilerini hayli sevindirmişti. Ancak dizinin Behzat’ı Erdal Beşikçioğlu katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalar ile herkesi şaşkına uğrattı. İşte detaylar…
Türk televizyon tarihinin ses getiren yapımlarından biri olan Behzat Ç. İçerdiği esrarengiz polisiye olayları ve karakterlerin birbirleri arasındaki samimi bağları ekrana iyi bir şekilde yansıtabilmesi ile çoğu izleyici tarafından oldukça beğenilmektedir. Dizi Star TV ekranlarında 69 bölüm yayınlanmıştı. Her bölümde farklı bir gizem ve samimiyet taşıyan dizi en iyi sezon finali ödülüne de layık görülmüştür. Ankara’da geçen dizinin konusu emniyet güçlerinde görev alan Behzat, Harun, Akbaba ve Hayalet isimli bir grup polisin yaşanan cinayetleri çözmeleri, özel hayatları ve arkadaşlıkları üzerine kurulmuştur. Erdal Beşikçioğlu’nun dizinin yeniden ekranlara geleceğini duyurması ile izleyiciler oldukça heyecanlanmıştı. Ancak bir TV programında açıklamalarda bulunan Erdal Beşikçioğlu ise seyircileri oldukça şaşırttı. İşte o açıklamalar.
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18 Tem 2022 - 13:46 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.