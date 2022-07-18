- 18 Tem 2022 - 15:06 G: 18 Tem 2022 - 15:31

Bahar Şahin Fenomen Annelere Tepki Gösterdi! Açıklamasıyla Milyonlar İkiye Ayrıldı; Sözleri Olay Çıkardı! O İsimlere Tek Tek Göndermesini Yaptı…

Başarılı Türk dizi ve sinema oyuncusu Bahar Şahin Instagram hesabından yayınladığı sözleri ile gündeme bomba gibi düştü. Bahar Şahin’in bu sözleri ardından milyonlarca kişi ikiye bölündü. Bahar Şahin’in olay yaratan sözlerini haklı bulanlar ile haksız bulanlar arasında resmen çatışma var. İşte olay yaratan o sözler…

25 yaşındaki başarılı oyuncu Bahar Şahin 2015 yılından bu yana aktif oyunculuk kariyerini çeşitli dizi ve sinema filmleri ile devam ettirmekte. Zalim İstanbul dizisi ile popülerliğini artıran başarılı oyuncu özel hayatı ve yaptığı paylaşımlar ile de gündemde sıklıkla yer almakta. Bahar Şahin’in son paylaşımı ise oldukça ses getirdi. Milyonlarca kişi tarafından tartışılan paylaşım görenleri resmen ikiye böldü. Yaşanan olayın ardından ise Bahar Şahin’in haklı olup olmadığı ise halen tartışma konuları arasında. İşte Bahar Şahin’in olay yaratan o sözleri.

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18 Tem 2022 - 15:06 - Gündem

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