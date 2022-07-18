- 18 Tem 2022 - 15:12 G: 18 Tem 2022 - 15:32

Camdaki Kız'ın Cana'sı Hande Ataizi Ölümlerden Döndü! Yaşananlar Akıl Alır Gibi Değil; Sadece Birkaç Saniyeyle Canını Kurtardı! O Anlarda…

Camdaki Kız dizisinin Cana karakteri ile seyircinin hafızasına kazınan ünlü oyuncu Hande Ataizi, yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu adeta ölümden döndü. Hande Ataizi’nin ölümden dönmesi hem sevenlerini hem de hayranlarını bir hayli endişelendirirken, ünlü ismin sağlık durumu da merak edilmeye başlandı. İşte Hande Ataizi ile ilgili son detaylar...

Camdaki Kız dizisinin Cana karakteri ile seyircinin hafızasına kazınan ünlü oyuncu Hande Ataizi, yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu adeta ölümden döndü. Hande Ataizi’nin ölümden dönmesi hem sevenlerini hem de hayranlarını bir hayli endişelendirirken, ünlü ismin sağlık durumu da merak edilmeye başlandı. Can kaybının yaşanmadığı kaza ile ilgili ilk kez konuşan Handa Ataizi, o kazaya ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Hande Ataizi’ne ne oldu? Hande Ataizi kaza mı geçirdi? Handa Ataizi geçirdiği kaza ile ilgili ne dedi? Hande Ataizi’nin sağlık durumu nasıl, iyi mi? İşte, detaylar…

18 Tem 2022 - 15:12 - Magazin

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Camdaki Kız Cana Ölümlerden Döndü! Yaşananlar Akıl Alır Gibi Değil; Sadece Birkaç Saniyeyle Canını Kurtardı! O Anlarda… mask
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