Altın Fiyatları Kanatlandı Uçmaya Başladı! Öyle Bir Yükselişe Geçti Ki, 1000 Lira Olmasına Ramak Var! Kuyumcuların Bile Elleri Kolları Titremeye Başladı!
Altın fiyatlarında beklenen yükselme yaşanmaya başlandı! Uzun bir süredir beklenen bu yükseliş; 19 Temmuz itibariyle gerçekleşti! Öyle bir yükselişe geçti ki, resmen 100 lira olmasına ramak kaldı! Kuyumcuların bile ellerini kollarını titreten bu durum; altın alıcısını şok içerisinde bıraktı. Peki, yükselen altın fiyatları ne kadar oldu?
Son zamanlarda döviz kurlarında sallanmalar yaşanmasından dolayı altın fiyatları resmen altı üst oluyor. Dolar ve Euro gibi döviz kurlarının yükselmesi ve ONS altının yükselmesinin ardından altında yükseliş yaşandı. ONS altının düşüşü ve döviz kurlarının yükselmesinden dolayı dalgalı bir grafik çizen altın; milyonların şok içerisinde kalmasına neden olacak seviyeye geldi. Gram altın güne %0,007 oranında bir artışla başlarken; diğer altın çeşitlerinde de belli oranda yükselişler yaşandı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.