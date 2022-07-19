Altın Fiyatları Kanatlandı Uçmaya Başladı! Öyle Bir Yükselişe Geçti Ki, 1000 Lira Olmasına Ramak Var! Kuyumcuların Bile Elleri Kolları Titremeye Başladı!

Son zamanlarda döviz kurlarında sallanmalar yaşanmasından dolayı altın fiyatları resmen altı üst oluyor. Dolar ve Euro gibi döviz kurlarının yükselmesi ve ONS altının yükselmesinin ardından altında yükseliş yaşandı. ONS altının düşüşü ve döviz kurlarının yükselmesinden dolayı dalgalı bir grafik çizen altın; milyonların şok içerisinde kalmasına neden olacak seviyeye geldi. Gram altın güne %0,007 oranında bir artışla başlarken; diğer altın çeşitlerinde de belli oranda yükselişler yaşandı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

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