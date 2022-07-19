Survivor Ayşe Mavi Bikinisiyle Sosyal Medyada Gündem Oldu! Masterchef Sergen’le Nişanlandığı Konuşuluyordu; Fiziğiyle Büyüledi! “Sergen Enişte Görmesin!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel, yarışmadan sonra mavi bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Masterchef yarışmacısı olan Sergen’le nişanlandığı konuşuluyordu ama hiçbir açıklamada bulunmadı! İşte milyonlarca hayranından “Aman Sergen enişte görmesin” yorumlarını alan o paylaşım…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 döneminde 3. olan Ayşe Yüksel, hayranlarının kalbinde şampiyon olmuştu. Survivor All Star yarışmasına teklif geldiği halde gitmeyeceğini açıklayan Ayşe Yüksel, 1,5 ay sonra yarışmada boy göstermeye başlamıştı. Survivor All Star yarışmasında Batuhan Karacakaya’yla aşk dedikodularına karışan Ayşe Yüksel, yarışmadan sonraysa Masterchef yarışmacısı olan Sergen Özen’le iddialara göre nişan takmıştı. Peki, Ayşe Yüksel, nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.