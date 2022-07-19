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19 Tem 2022 - 22:58

Survivor Ayşe Mavi Bikinisiyle Sosyal Medyada Gündem Oldu! Masterchef Sergen’le Nişanlandığı Konuşuluyordu; Fiziğiyle Büyüledi! “Sergen Enişte Görmesin!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel, yarışmadan sonra mavi bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Masterchef yarışmacısı olan Sergen’le nişanlandığı konuşuluyordu ama hiçbir açıklamada bulunmadı! İşte milyonlarca hayranından “Aman Sergen enişte görmesin” yorumlarını alan o paylaşım…