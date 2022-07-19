- 19 Tem 2022 - 23:44

Taverna Müziğinin Güçlü Sesi Kim? Ümit Besen Mi, Cengiz Kurtoğlu Mu, Arif Susam Mı, Coşkun Sabah Mı? İşte O Araştırma…

Güçlü seslerinin yanı sıra çaldıkları enstrümanlar ve aldıkları sahnelerle de dinleyicisinin hafızasına kazınmış olan Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam ve Coşkun Sabah, taverna müziği yapıyor. Sizde taverna müziğin güçlü sesini merak ediyorsanız işte detaylar...

Güçlü seslerinin yanı sıra çaldıkları enstrümanlar ve aldıkları sahnelerle de dinleyicisinin hafızasına kazınmış olan Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam ve Coşkun Sabah, taverna müziği yapıyor. Peki, taverna müziğinin güçlü sesi kim? Ümit Besen mi, Cengiz Kurtoğlu mu, Arif Susam mı, Coşkun Sabah mı? İşte o araştırma…

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19 Tem 2022 - 23:44 - Magazin

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