Taverna Müziğinin Güçlü Sesi Kim? Ümit Besen Mi, Cengiz Kurtoğlu Mu, Arif Susam Mı, Coşkun Sabah Mı? İşte O Araştırma…
Güçlü seslerinin yanı sıra çaldıkları enstrümanlar ve aldıkları sahnelerle de dinleyicisinin hafızasına kazınmış olan Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam ve Coşkun Sabah, taverna müziği yapıyor. Sizde taverna müziğin güçlü sesini merak ediyorsanız işte detaylar...
Güçlü seslerinin yanı sıra çaldıkları enstrümanlar ve aldıkları sahnelerle de dinleyicisinin hafızasına kazınmış olan Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam ve Coşkun Sabah, taverna müziği yapıyor. Peki, taverna müziğinin güçlü sesi kim? Ümit Besen mi, Cengiz Kurtoğlu mu, Arif Susam mı, Coşkun Sabah mı? İşte o araştırma…
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19 Tem 2022 - 23:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.