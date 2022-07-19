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19 Tem 2022 - 09:57

Seda Sayan 25 Yaş Küçük Kocası İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Çağlar Ökten “Seni Böyle Beğenemiyorum” Deyince Soluğu Orada Aldı!

Gündemden ismi düşmek bilmeyen Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük kocası istedi diye öyle bir şey yaptı ki, gören duyan mosmor oldu. Sosyal medyada yayılan iddialara Çağlar Ökten, Seda Sayan’a “Seni böyle beğenemiyorum” dedi ve Seda Sayan soluğu apar topar orada aldı! Karı – koca, yaptıkları olay olan çift öyle bir olaya imzalarını attılar ki…