Seda Sayan 25 Yaş Küçük Kocası İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Çağlar Ökten “Seni Böyle Beğenemiyorum” Deyince Soluğu Orada Aldı!
Gündemden ismi düşmek bilmeyen Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük kocası istedi diye öyle bir şey yaptı ki, gören duyan mosmor oldu. Sosyal medyada yayılan iddialara Çağlar Ökten, Seda Sayan’a “Seni böyle beğenemiyorum” dedi ve Seda Sayan soluğu apar topar orada aldı! Karı – koca, yaptıkları olay olan çift öyle bir olaya imzalarını attılar ki…
Nisan ayının son günlerinde evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, uzun bir dönem magazin dünyasını sallamışlardı. İkilinin arasındaki yaş farkı; PR evlilik iddialarını doğurmuştu. Seda Sayan ve Çağlar Ökten ise iddiaların hepsini reddetmiş ve birbirlerine çok aşık olduklarını dile getirmişti. Tatil tatil gezen çiftin yapmış olduğu son paylaşım herkesi mosmor etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.