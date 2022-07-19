Survivor Parviz'den Sonra Oğlu Türkiye ve Azerbaycan'ı Salladı! Öyle Bir Performans Sergiledi ki; Acun Ilıcalı O Yarışmaya Dahil Edebilir! Hayranları Şok İçerisinde Kalakaldı...
Survivor’ın güçlü isimlerinden olan Parviz Abdullayev, geçtiğimiz gün paylaştığı video ile herkesi şoke etti. Videoda yer alan Parviz Abdullayev’in oğlu Yusif Abdullayev’in yeteneği ise, Acun Ilıcalı için yeni yarışmacı yolda dedirtti! İşte detaylar...
Survivor’ın güçlü isimlerinden olan Parviz Abdullayev, geçtiğimiz gün paylaştığı video ile herkesi şoke etti. Videoda yer alan Parviz Abdullayev’in oğlu Yusif Abdullayev’in yeteneği ise, Acun Ilıcalı için yeni yarışmacı yolda dedirtti! Peki, Parviz Abdullayev ne paylaştı? Survivor Parviz’in oğlu Yusif Abdullayev kimdir, kaç yaşında? Yusif Abdullayev hangi yarışmaya katılacak? İşte, detaylar…
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19 Tem 2022 - 10:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.