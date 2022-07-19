- 19 Tem 2022 - 10:29 G: 19 Tem 2022 - 10:35

Survivor Parviz'den Sonra Oğlu Türkiye ve Azerbaycan'ı Salladı! Öyle Bir Performans Sergiledi ki; Acun Ilıcalı O Yarışmaya Dahil Edebilir! Hayranları Şok İçerisinde Kalakaldı...

Survivor’ın güçlü isimlerinden olan Parviz Abdullayev, geçtiğimiz gün paylaştığı video ile herkesi şoke etti. Videoda yer alan Parviz Abdullayev’in oğlu Yusif Abdullayev’in yeteneği ise, Acun Ilıcalı için yeni yarışmacı yolda dedirtti! İşte detaylar...

Survivor’ın güçlü isimlerinden olan Parviz Abdullayev, geçtiğimiz gün paylaştığı video ile herkesi şoke etti. Videoda yer alan Parviz Abdullayev’in oğlu Yusif Abdullayev’in yeteneği ise, Acun Ilıcalı için yeni yarışmacı yolda dedirtti! Peki, Parviz Abdullayev ne paylaştı? Survivor Parviz’in oğlu Yusif Abdullayev kimdir, kaç yaşında? Yusif Abdullayev hangi yarışmaya katılacak? İşte, detaylar…

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19 Tem 2022 - 10:29 - Magazin

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