McDonald's, Starbucks, KFC ve Onlarcasının Büyük Sırrı İfşalandı! Perde Arkasındaki Gerçekler Bir Bir Ortaya Çıktı... İşte Asıl Para Kaynağı; Akıyor!
Dünyanın her yerinde bulunan ve zincir restoranlar olarak adlandırılan McDonald's, Starbucks, KFC gibi markalar, görünürde hamburger ya da kahve işi yapıyor gibi görünse de asıl parayı başka yerden kazanıyor. İşte detaylar...
Dünyanın her yerinde bulunan ve zincir restoranlar olarak adlandırılan McDonald's, Starbucks, KFC gibi markalar, görünürde hamburger ya da kahve işi yapıyor gibi görünse de asıl parayı başka yerden kazanıyor. McDonals’ın kurucularından biri olan Ray Kroc’un anlattığı bir hikaye ile ortaya çıkan bu durum, şimdilerde tüm zincirleri sarmış bulunuyor. Peki, McDonald's, Starbucks, KFC gibi büyük markaların sırrı ne? McDonald's, Starbucks, KFC markalarının geliri nerden? McDonald's, Starbucks, KFC gibi markaların asıl işi ne? İşte, detaylar...
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19 Tem 2022 - 10:39 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.