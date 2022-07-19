McDonald's, Starbucks, KFC ve Onlarcasının Büyük Sırrı İfşalandı! Perde Arkasındaki Gerçekler Bir Bir Ortaya Çıktı... İşte Asıl Para Kaynağı; Akıyor!

Dünyanın her yerinde bulunan ve zincir restoranlar olarak adlandırılan McDonald's, Starbucks, KFC gibi markalar, görünürde hamburger ya da kahve işi yapıyor gibi görünse de asıl parayı başka yerden kazanıyor. McDonals’ın kurucularından biri olan Ray Kroc’un anlattığı bir hikaye ile ortaya çıkan bu durum, şimdilerde tüm zincirleri sarmış bulunuyor. Peki, McDonald's, Starbucks, KFC gibi büyük markaların sırrı ne? McDonald's, Starbucks, KFC markalarının geliri nerden? McDonald's, Starbucks, KFC gibi markaların asıl işi ne? İşte, detaylar...

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