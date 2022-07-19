- 19 Tem 2022 - 10:48 G: 19 Tem 2022 - 10:52

Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Ateş Yükselten Minili Pozlar! Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı; Tansiyonları Tavan Seviyeye Çıkardı! Bacaklarıyla…

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz’ın ateşleri yükselten minili pozları gündemi salladı! Görenlerin ne diyeceğini şaşırdığı güzel oyuncu Biran Damla Yılmaz, tansiyonları resmen arşa çıkardı. Bacaklarıyla fizik şov yapan Yılmaz, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Şevval Sam ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi, sezon finali yapmıştı. Şevval Sam ve Eda Ece’nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı bilinmezken; dizide Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay, kesin olarak ayrılmıştı. Başarılı dizi sezon finali verince; Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz ise soluğu tatilde almıştı. Peki, güzel oyuncu nasıl paylaşımlarda bulundu?

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19 Tem 2022 - 10:48 Ankara- Yaşam

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