Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Ateş Yükselten Minili Pozlar! Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı; Tansiyonları Tavan Seviyeye Çıkardı! Bacaklarıyla…

Başrollerinde Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Şevval Sam ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi, sezon finali yapmıştı. Şevval Sam ve Eda Ece’nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı bilinmezken; dizide Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay, kesin olarak ayrılmıştı. Başarılı dizi sezon finali verince; Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz ise soluğu tatilde almıştı. Peki, güzel oyuncu nasıl paylaşımlarda bulundu?

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