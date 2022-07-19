- 19 Tem 2022 - 10:49 G: 19 Tem 2022 - 10:56

Tarım Kredi Resmen Tüm Marketlere Rest Çekti! Bedava Gibi Dağıtmaya Başladı... 5L Ayçiçek Yağını Gören İnanamıyor! Toz Şekerdeki İndirimler; Şekeri Bırakanları Bile Geri Başlatabilir!

Her hafta indirim kataloğu ile vatandaşların karşısına çıkan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu haftaki indirimlerini de duyurmuş bulunuyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin bu haftaki indirimlerinde dikkat çeken indirimler ise, ayçiçek yağı ve şeker oluyor. İşte Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde yaşanan indirimin detayları...

Her hafta indirim kataloğu ile vatandaşların karşısına çıkan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu haftaki indirimlerini de duyurmuş bulunuyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin bu haftaki indirimlerinde dikkat çeken indirimler ise, ayçiçek yağı ve şeker oluyor. Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ayçiçek yağı ve şeker ne kadar, kaç TL? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 5 litre ayçiçek yağı güncel ne kadar? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? İşte, detaylar…

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19 Tem 2022 - 10:49 - Yaşam

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