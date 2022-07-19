19 Tem 2022 - 11:00 Güncelleme: 19 Tem 2022 - 11:05
Alişan’ın Eşi Buse Varol Son Haliyle Ağızları Açık Bıraktı! Zayıflama Sırrı Ortaya Çıktı! Tam 50 Cm İncelmiş… Meğer Herkesten Saklamış...
Özellikle son attığı fotoğraflarda beli bir hayli incelmiş görünen Buse Varol’un bu kadar kısa sürede nasıl zayıfladığı merak ediliyordu. Buse Varol’un herkesten sır gibi sakladığı zayıflama yöntemi ortaya çıktı! İşte detaylar...
Özellikle son attığı fotoğraflarda beli bir hayli incelmiş görünen Buse Varol’un bu kadar kısa sürede nasıl zayıfladığı merak ediliyordu. Buse Varol’un herkesten sır gibi sakladığı zayıflama yöntemi ortaya çıktı! Peki, Buse Varol nasıl zayıfladı? Buse Varol’un zayıflama yöntemi ne? Buse Varol ne kadar zayıfladı? İşte, detaylar…
19 Tem 2022 - 11:00 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.