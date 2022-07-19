Alişan’ın Eşi Buse Varol Son Haliyle Ağızları Açık Bıraktı! Zayıflama Sırrı Ortaya Çıktı! Tam 50 Cm İncelmiş… Meğer Herkesten Saklamış...

Özellikle son attığı fotoğraflarda beli bir hayli incelmiş görünen Buse Varol’un bu kadar kısa sürede nasıl zayıfladığı merak ediliyordu. Buse Varol’un herkesten sır gibi sakladığı zayıflama yöntemi ortaya çıktı! Peki, Buse Varol nasıl zayıfladı? Buse Varol’un zayıflama yöntemi ne? Buse Varol ne kadar zayıfladı? İşte, detaylar…