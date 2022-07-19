Turbo Turabi’dan Acun Abisine Resti Çekti! Rakip Olacağı Ortaya Çıkınca Gören Duyan Mosmor Olmuştu… Perde Arkasını İlk Kez Açıkladı!

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor yarışmasında üst üste iki kez kupa kaldıran ilk yarışmacı olarak tarihe geçen Turbo Turabi, sık sık Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla gündeme geliyor. Kısa bir süre önce Acun Ilıcalı’ya rest çektiğine dair yorum alan bir paylaşımda bulunan Turbo Turabi, ilk kez açıklamada bulundu! Meğer…

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