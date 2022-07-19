- 19 Tem 2022 - 23:01

Turbo Turabi’dan Acun Abisine Resti Çekti! Rakip Olacağı Ortaya Çıkınca Gören Duyan Mosmor Olmuştu… Perde Arkasını İlk Kez Açıkladı!

Son zamanların gündeminden düşmek nedir bilmeyen Turbo Turabi’den bomba Acun Ilıcalı açıklaması geldi! Kısa bir süre önce rakip olacağını açıklayan Turbo Turabi, şimdi görenin duyanın mosmor olmasına neden olacak perde arkasını açıkladı! Meğer Turbo Turabi…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor yarışmasında üst üste iki kez kupa kaldıran ilk yarışmacı olarak tarihe geçen Turbo Turabi, sık sık Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla gündeme geliyor. Kısa bir süre önce Acun Ilıcalı’ya rest çektiğine dair yorum alan bir paylaşımda bulunan Turbo Turabi, ilk kez açıklamada bulundu! Meğer…

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19 Tem 2022 - 23:01 Ankara- Yaşam

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