- 19 Tem 2022 - 11:12 G: 19 Tem 2022 - 11:20

Turbo Turabi’dan Acun Ilıcalı’ya Bomba Sesleniş! Rakip Olacağı Ortaya Çıkınca Gören Duyan Mosmor Olmuştu… Perde Arkasını İlk Kez Açıkladı!

Son zamanların gündeminden düşmek nedir bilmeyen Turbo Turabi’den bomba Acun Ilıcalı açıklaması geldi! Kısa bir süre önce rakip olacağını açıklayan Turbo Turabi, şimdi görenin duyanın mosmor olmasına neden olacak perde arkasını açıkladı! Meğer Turbo Turabi…

Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor yarışmasında üst üste iki kez kupa kaldıran ilk yarışmacı olarak tarihe geçen Turbo Turabi, sık sık Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla gündeme geliyor. Kısa bir süre önce Acun Ilıcalı’ya rest çektiğine dair yorum alan bir paylaşımda bulunan Turbo Turabi, ilk kez açıklamada bulundu! Meğer…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 Tem 2022 - 11:12 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Nisa Çileden Çıktı! Can Kan Dostlardı; Son Halleri Acun Ilıcalı’yı Bile Hayretler İçerisinde Bırakıyor! Neler Oldu Neler… mask
Survivor Nisa Çileden Çıktı! Can Kan Dostlardı; Son Halleri Acun Ilıcalı’yı Bile Hayretler İçerisinde Bırakıyor! Neler Oldu Neler…
Survivor Ayşe'den Olay Pozlar! Bikinisiyle İncecik Belini Kanıtladı! Masterchef Sergen’le Evleneceği Konuşuluyordu; O Hallerini Görenler Donup Kaldı! mask
Survivor Ayşe'den Olay Pozlar! Bikinisiyle İncecik Belini Kanıtladı! Masterchef Sergen’le Evleneceği Konuşuluyordu; O Hallerini Görenler Donup Kaldı!
Survivor Yağmur Banda Nefesleri Kesti! Bikinisini Göstere Göstere Paylaştı; Görenler Hayran Kaldı! “Kız Sen Hande Erçel’i Bile Silip Atarsın!” mask
Survivor Yağmur Banda Nefesleri Kesti! Bikinisini Göstere Göstere Paylaştı; Görenler Hayran Kaldı! “Kız Sen Hande Erçel’i Bile Silip Atarsın!”
Survivor Nagihan’a Demet Akalın’dan Bomba Hediye! Acun Ilıcalı Bile Bu Kadarını Yapmadı; Elinde Avucunda Ne Varsa Önüne Döktü! “Ne Denir Ki?” mask
Survivor Nagihan’a Demet Akalın’dan Bomba Hediye! Acun Ilıcalı Bile Bu Kadarını Yapmadı; Elinde Avucunda Ne Varsa Önüne Döktü! “Ne Denir Ki?”
Survivor Batuhan’dan Acun Ilıcalı’ya Öldürücü Gönderme! 3 Milyon Liralık Arabayı Almayınca Öyle Bir Şey Dedi Ki… Acun Bu Kez Kesin İpini Kesecek! mask
Survivor Batuhan’dan Acun Ilıcalı’ya Öldürücü Gönderme! 3 Milyon Liralık Arabayı Almayınca Öyle Bir Şey Dedi Ki… Acun Bu Kez Kesin İpini Kesecek!
Survivor Ogeday’dan Pişmanlık Açıklaması Geldi! Nisa Bölükbaşı Duysa Yerle Bir Olacak; Sevgili Olduğuna Olacağına… “Keşke” Deyince Ortalık Karıştı! mask
Survivor Ogeday’dan Pişmanlık Açıklaması Geldi! Nisa Bölükbaşı Duysa Yerle Bir Olacak; Sevgili Olduğuna Olacağına… “Keşke” Deyince Ortalık Karıştı!
Survivor Adem’den Avatar Atakan’a Sert Gönderme! Avatar Atakan ve Adem'in Kavgası Bitmedi! Yarışmada Birbirlerini Yedikleri Yetmedi! Murat Ceylan Artık Son Noktasında… mask
Survivor Adem’den Avatar Atakan’a Sert Gönderme! Avatar Atakan ve Adem'in Kavgası Bitmedi! Yarışmada Birbirlerini Yedikleri Yetmedi! Murat Ceylan Artık Son Noktasında…
Survivor Ayşe’nin Yarışmadan Kazandığı Parayla Bakın Ne Yaptı! Herkesi Şok Etti! Serveti Cebine Koyunca İşin Rengi Değişti! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde… mask
Survivor Ayşe’nin Yarışmadan Kazandığı Parayla Bakın Ne Yaptı! Herkesi Şok Etti! Serveti Cebine Koyunca İşin Rengi Değişti! Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde…
Survivor Sema Aydemir’in Minili Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! Bakanlar Hayran Kaldı; Fiziğiyle Başları Döndürdü! “Kalp Krizi Geçirdim Sandım!” mask
Survivor Sema Aydemir’in Minili Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! Bakanlar Hayran Kaldı; Fiziğiyle Başları Döndürdü! “Kalp Krizi Geçirdim Sandım!”
Survivor Ogeday Kanal D’nin Efsane Dizisinde Başrol Oynayacak! Sevgilisi Şampiyon Oldu; Kendisi Oyuncu! Öyle Bir Karaktere Hayat Verecek Ki… mask
Survivor Ogeday Kanal D’nin Efsane Dizisinde Başrol Oynayacak! Sevgilisi Şampiyon Oldu; Kendisi Oyuncu! Öyle Bir Karaktere Hayat Verecek Ki…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan’ın Eşi Buse Varol Son Haliyle Ağızları Açık Bıraktı! Zayıflama Sırrı Ortaya Çıktı! Tam 50 Cm İncelmiş… Meğer Herkesten Saklamış... mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Son Haliyle Ağızları Açık Bıraktı! Zayıflama Sırrı Ortaya Çıktı! Tam 50 Cm İncelmiş… Meğer Herkesten Saklamış...
Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Ateş Yükselten Minili Pozlar! Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı; Tansiyonları Tavan Seviyeye Çıkardı! Bacaklarıyla… mask
Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Ateş Yükselten Minili Pozlar! Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı; Tansiyonları Tavan Seviyeye Çıkardı! Bacaklarıyla…
Survivor Parviz'den Sonra Oğlu Türkiye ve Azerbaycan'ı Salladı! Öyle Bir Performans Sergiledi ki; Acun Ilıcalı O Yarışmaya Dahil Edebilir! Hayranları Şok İçerisinde Kalakaldı... mask
Survivor Parviz'den Sonra Oğlu Türkiye ve Azerbaycan'ı Salladı! Öyle Bir Performans Sergiledi ki; Acun Ilıcalı O Yarışmaya Dahil Edebilir! Hayranları Şok İçerisinde Kalakaldı...
Seda Sayan 25 Yaş Küçük Kocası İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Çağlar Ökten “Seni Böyle Beğenemiyorum” Deyince Soluğu Orada Aldı! mask
Seda Sayan 25 Yaş Küçük Kocası İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Çağlar Ökten “Seni Böyle Beğenemiyorum” Deyince Soluğu Orada Aldı!
Oktay Kaynarca 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dedi, Semerkand ve Buhara’ya gitti... mask
Oktay Kaynarca 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dedi, Semerkand ve Buhara’ya gitti...
Taverna Müziğinin Güçlü Sesi Kim? Ümit Besen Mi, Cengiz Kurtoğlu Mu, Arif Susam Mı, Coşkun Sabah Mı? İşte O Araştırma… mask
Taverna Müziğinin Güçlü Sesi Kim? Ümit Besen Mi, Cengiz Kurtoğlu Mu, Arif Susam Mı, Coşkun Sabah Mı? İşte O Araştırma…
Survivor Ayşe Mavi Bikinisiyle Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Masterchef Sergen’le Nişanlandığı Konuşuluyordu; Fiziğiyle Büyüledi! “Sergen Enişte Görmesin!” mask
Survivor Ayşe Mavi Bikinisiyle Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı! Masterchef Sergen’le Nişanlandığı Konuşuluyordu; Fiziğiyle Büyüledi! “Sergen Enişte Görmesin!”
Acun Ilıcalı’nın Ekmeğini Yiyip Suyunu İçmişti; Bomba Rest Geldi! Kimse Bu Kadarını Tahmin Bile Edemezdi! Neler Oluyor? mask
Acun Ilıcalı’nın Ekmeğini Yiyip Suyunu İçmişti; Bomba Rest Geldi! Kimse Bu Kadarını Tahmin Bile Edemezdi! Neler Oluyor?
Aleyna Tilki Kıskançlığından Çatır Çatır Çatladı! “Annen O Senin, El Mi?” Yorumlar Arka Arkaya… Kimse Bunu Beklemiyordu! mask
Aleyna Tilki Kıskançlığından Çatır Çatır Çatladı! “Annen O Senin, El Mi?” Yorumlar Arka Arkaya… Kimse Bunu Beklemiyordu!
Ebru Polat Minicik Şortuyla Yine Sınırları Aştı! “İyi Geceler” Dedi Ama Geceyi Yeni Başlattı! “Bu Kadarı da Pes!” Fiziğiyle… mask
Ebru Polat Minicik Şortuyla Yine Sınırları Aştı! “İyi Geceler” Dedi Ama Geceyi Yeni Başlattı! “Bu Kadarı da Pes!” Fiziğiyle…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Alişan’ın Eşi Buse Varol Son Haliyle Ağızları Açık Bıraktı! Zayıflama Sırrı Ortaya Çıktı! Tam 50 Cm İncelmiş… Meğer Herkesten Saklamış... mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Son Haliyle Ağızları Açık Bıraktı! Zayıflama Sırrı Ortaya Çıktı! Tam 50 Cm İncelmiş… Meğer Herkesten Saklamış...
Tarım Kredi Resmen Tüm Marketlere Rest Çekti! Bedava Gibi Dağıtmaya Başladı... 5L Ayçiçek Yağını Gören İnanamıyor! Toz Şekerdeki İndirimler; Şekeri Bırakanları Bile Geri Başlatabilir! mask
Tarım Kredi Resmen Tüm Marketlere Rest Çekti! Bedava Gibi Dağıtmaya Başladı... 5L Ayçiçek Yağını Gören İnanamıyor! Toz Şekerdeki İndirimler; Şekeri Bırakanları Bile Geri Başlatabilir!
Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Ateş Yükselten Minili Pozlar! Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı; Tansiyonları Tavan Seviyeye Çıkardı! Bacaklarıyla… mask
Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Ateş Yükselten Minili Pozlar! Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı; Tansiyonları Tavan Seviyeye Çıkardı! Bacaklarıyla…
McDonald's, Starbucks, KFC ve Onlarcasının Büyük Sırrı İfşalandı! Perde Arkasındaki Gerçekler Bir Bir Ortaya Çıktı... İşte Asıl Para Kaynağı; Akıyor! mask
McDonald's, Starbucks, KFC ve Onlarcasının Büyük Sırrı İfşalandı! Perde Arkasındaki Gerçekler Bir Bir Ortaya Çıktı... İşte Asıl Para Kaynağı; Akıyor!
Survivor Parviz'den Sonra Oğlu Türkiye ve Azerbaycan'ı Salladı! Öyle Bir Performans Sergiledi ki; Acun Ilıcalı O Yarışmaya Dahil Edebilir! Hayranları Şok İçerisinde Kalakaldı... mask
Survivor Parviz'den Sonra Oğlu Türkiye ve Azerbaycan'ı Salladı! Öyle Bir Performans Sergiledi ki; Acun Ilıcalı O Yarışmaya Dahil Edebilir! Hayranları Şok İçerisinde Kalakaldı...
Seda Sayan 25 Yaş Küçük Kocası İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Çağlar Ökten “Seni Böyle Beğenemiyorum” Deyince Soluğu Orada Aldı! mask
Seda Sayan 25 Yaş Küçük Kocası İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Çağlar Ökten “Seni Böyle Beğenemiyorum” Deyince Soluğu Orada Aldı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL