Turbo Turabi’dan Acun Ilıcalı’ya Bomba Sesleniş! Rakip Olacağı Ortaya Çıkınca Gören Duyan Mosmor Olmuştu… Perde Arkasını İlk Kez Açıkladı!
Son zamanların gündeminden düşmek nedir bilmeyen Turbo Turabi’den bomba Acun Ilıcalı açıklaması geldi! Kısa bir süre önce rakip olacağını açıklayan Turbo Turabi, şimdi görenin duyanın mosmor olmasına neden olacak perde arkasını açıkladı! Meğer Turbo Turabi…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor yarışmasında üst üste iki kez kupa kaldıran ilk yarışmacı olarak tarihe geçen Turbo Turabi, sık sık Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla gündeme geliyor. Kısa bir süre önce Acun Ilıcalı’ya rest çektiğine dair yorum alan bir paylaşımda bulunan Turbo Turabi, ilk kez açıklamada bulundu! Meğer…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.