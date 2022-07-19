İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak’ın Gözünden Sakındığı Annesini Görenlerin Nutku Tutuldu! Güzelliğiyle Parmak Isırttı!
İbrahim Tatlıses’in düğün hazırlığı içerisinde olan kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde nişanından kareler paylaştı. O kareler içerisinde annesiyle olan fotoğrafını da paylaşan Dilan Çıtak Tatlıses, herkesi adeta şoke etti. İşte detaylar...
İbrahim Tatlıses’in düğün hazırlığı içerisinde olan kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde nişanından kareler paylaştı. O kareler içerisinde annesiyle olan fotoğrafını da paylaşan Dilan Çıtak Tatlıses, herkesi adeta şoke etti. Dilan Çıtak Tatlıses’in annesi Işık Çıtak’ın kızı ile olan benzerliği bir yana dursun, genç görünümü ve güzelliği herkesi kendisine hayran bıraktı! Peki, İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın annesi kim? Işık Çıtak kimdir, aslen nereli, mesleği ne? Işık Çıtak şimdi ne yapıyor, evli mi? İşte, detaylar…
19 Tem 2022 - 11:21 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.