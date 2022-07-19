İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak’ın Gözünden Sakındığı Annesini Görenlerin Nutku Tutuldu! Güzelliğiyle Parmak Isırttı!

İbrahim Tatlıses’in düğün hazırlığı içerisinde olan kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz günlerde nişanından kareler paylaştı. O kareler içerisinde annesiyle olan fotoğrafını da paylaşan Dilan Çıtak Tatlıses, herkesi adeta şoke etti. Dilan Çıtak Tatlıses’in annesi Işık Çıtak’ın kızı ile olan benzerliği bir yana dursun, genç görünümü ve güzelliği herkesi kendisine hayran bıraktı! Peki, İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak’ın annesi kim? Işık Çıtak kimdir, aslen nereli, mesleği ne? Işık Çıtak şimdi ne yapıyor, evli mi? İşte, detaylar…