Tereyağında Şok İndirim! Tereyağı Fiyatları Ne Kadar, Hangi Markette Daha Ucuz? İşte A101, Bim, Migros, CarrefourSA Güncel Tereyağı Fiyatları!
Artan yağ fiyatlarından etkilenen tereyağından vatandaşları sevindirecek indirim haberi geldi. Zincir marketler tereyağı ürününde arka arkaya indirime giderken, özellikle bazı marketlerin indirimleri tereyağında kaçmayacak fiyatlar ortay çıkardı! İşte detaylar..
Artan yağ fiyatlarından etkilenen tereyağından vatandaşları sevindirecek indirim haberi geldi. Zincir marketler tereyağı ürününde arka arkaya indirime giderken, özellikle bazı marketlerin indirimleri tereyağında kaçmayacak fiyatlar ortay çıkardı! Peki, tereyağı fiyatları ne kadar, hangi markette daha ucuz? A101, Bim, Migros, CarrefourSA tereyağı fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte A101, Bim, Migros, CarrefourSA güncel tereyağı fiyatları…
19 Tem 2022 - 11:26 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.