Tereyağında Şok İndirim! Tereyağı Fiyatları Ne Kadar, Hangi Markette Daha Ucuz? İşte A101, Bim, Migros, CarrefourSA Güncel Tereyağı Fiyatları!

Artan yağ fiyatlarından etkilenen tereyağından vatandaşları sevindirecek indirim haberi geldi. Zincir marketler tereyağı ürününde arka arkaya indirime giderken, özellikle bazı marketlerin indirimleri tereyağında kaçmayacak fiyatlar ortay çıkardı! Peki, tereyağı fiyatları ne kadar, hangi markette daha ucuz? A101, Bim, Migros, CarrefourSA tereyağı fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte A101, Bim, Migros, CarrefourSA güncel tereyağı fiyatları…