- 19 Tem 2022 - 11:38 G: 19 Tem 2022 - 11:45

Kendine Güveni Olmayan Kadın Burçlar Belli Oldu? İşte Tatilde Bile Eşinin Sırtına “Evli” Yazan O Burçlar…

Her burca sahip olan insanların gösterdiği karakteristik özellikler bir olmadığı gibi gösterdiği özgüven de aynı olmuyor. Bazı burcun insanları, tepeden tırnağa özgüven abidesiyken; bazı burcun insanları, kendisine hiç ama hiç güveniyor. Sizde kendine güveni olmayan kadın burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Her burca sahip olan insanların gösterdiği karakteristik özellikler bir olmadığı gibi gösterdiği özgüven de aynı olmuyor. Bazı burcun insanları, tepeden tırnağa özgüven abidesiyken; bazı burcun insanları, kendisine hiç ama hiç güveniyor. Özellikle güven problemi yaşayan burçlara sahip olan kişilerin başına gelen bu özgüven problemi, ilişkilerde kendisini kıskançlık olarak gösteriyor! Peki, kendine güveni olmayan kadın burçları hangileri? İşte tatilde bile eşinin sırtına “evli” yazan o burçlar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

19 Tem 2022 - 11:38 - Burç Haberleri

# BURÇ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Güzelliği Beş Para Etmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Gerçek Seveni Bulamayınca Harcanan O Burçlar… mask
Güzelliği Beş Para Etmeyen Burçlar Hangisidir? İşte Gerçek Seveni Bulamayınca Harcanan O Burçlar…
Gülşen Gibi Transparan Giyinmeyi Seven Burçlar Hangisidir? İşte Açık Saçık Giyinen O Burçlar… mask
Gülşen Gibi Transparan Giyinmeyi Seven Burçlar Hangisidir? İşte Açık Saçık Giyinen O Burçlar…
Eğlenecek Değil, Evlenilecek Burçlar Belli Oldu! İşte Bir Ömür Boyu Mutluluk Yaşatacak O Burçlar… mask
Eğlenecek Değil, Evlenilecek Burçlar Belli Oldu! İşte Bir Ömür Boyu Mutluluk Yaşatacak O Burçlar…
En Paralı Burçlar Hangisidir? İşte Paraya Para Demeyen En Zengin O Burçlar… mask
En Paralı Burçlar Hangisidir? İşte Paraya Para Demeyen En Zengin O Burçlar…
Eşine En Sadık Olan Burçlar Hangisidir? İşte Eşini Çok Seven ve Asla Aldatmayan O Burçlar... mask
Eşine En Sadık Olan Burçlar Hangisidir? İşte Eşini Çok Seven ve Asla Aldatmayan O Burçlar...
En Çok Boşanan Burçlar Hangisidir? İşte Biri Gider Diğeri Gelir Diyen O Burçlar… mask
En Çok Boşanan Burçlar Hangisidir? İşte Biri Gider Diğeri Gelir Diyen O Burçlar…
Birden Fazla Sevgilisi Olan Burçlar Belli Oldu! İşte Diğer Erkeklerin Hakkını Yiyen O Burçlar… mask
Birden Fazla Sevgilisi Olan Burçlar Belli Oldu! İşte Diğer Erkeklerin Hakkını Yiyen O Burçlar…
Parası Çok Olunca Aldatmayı Önemsemeyen Burçlar Hangisidir? İşte Büyük Hediye Alıp Affeden O Burçlar… mask
Parası Çok Olunca Aldatmayı Önemsemeyen Burçlar Hangisidir? İşte Büyük Hediye Alıp Affeden O Burçlar…
En Sadık Burç Erkeği Sıralaması Belli Oldu! Bu Burçlara Gözü Kapalı Güvenebilirsiniz… mask
En Sadık Burç Erkeği Sıralaması Belli Oldu! Bu Burçlara Gözü Kapalı Güvenebilirsiniz…
O Burçlar, Herkesi Başta Çıkarıyor! İşte Ateşli Göz Kırpan O Burçlar… mask
O Burçlar, Herkesi Başta Çıkarıyor! İşte Ateşli Göz Kırpan O Burçlar…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Tereyağında Şok İndirim! Tereyağı Fiyatları Ne Kadar, Hangi Markette Daha Ucuz? İşte A101, Bim, Migros, CarrefourSA Güncel Tereyağı Fiyatları! mask
Tereyağında Şok İndirim! Tereyağı Fiyatları Ne Kadar, Hangi Markette Daha Ucuz? İşte A101, Bim, Migros, CarrefourSA Güncel Tereyağı Fiyatları!
İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak’ın Gözünden Sakındığı Annesini Görenlerin Nutku Tutuldu! Güzelliğiyle Parmak Isırttı! mask
İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak’ın Gözünden Sakındığı Annesini Görenlerin Nutku Tutuldu! Güzelliğiyle Parmak Isırttı!
Turbo Turabi’dan Acun Ilıcalı’ya Bomba Sesleniş! Rakip Olacağı Ortaya Çıkınca Gören Duyan Mosmor Olmuştu… Perde Arkasını İlk Kez Açıkladı! mask
Turbo Turabi’dan Acun Ilıcalı’ya Bomba Sesleniş! Rakip Olacağı Ortaya Çıkınca Gören Duyan Mosmor Olmuştu… Perde Arkasını İlk Kez Açıkladı!
Alişan’ın Eşi Buse Varol Son Haliyle Ağızları Açık Bıraktı! Zayıflama Sırrı Ortaya Çıktı! Tam 50 Cm İncelmiş… Meğer Herkesten Saklamış... mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Son Haliyle Ağızları Açık Bıraktı! Zayıflama Sırrı Ortaya Çıktı! Tam 50 Cm İncelmiş… Meğer Herkesten Saklamış...
Tarım Kredi Resmen Tüm Marketlere Rest Çekti! Bedava Gibi Dağıtmaya Başladı... 5L Ayçiçek Yağını Gören İnanamıyor! Toz Şekerdeki İndirimler; Şekeri Bırakanları Bile Geri Başlatabilir! mask
Tarım Kredi Resmen Tüm Marketlere Rest Çekti! Bedava Gibi Dağıtmaya Başladı... 5L Ayçiçek Yağını Gören İnanamıyor! Toz Şekerdeki İndirimler; Şekeri Bırakanları Bile Geri Başlatabilir!
Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Ateş Yükselten Minili Pozlar! Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı; Tansiyonları Tavan Seviyeye Çıkardı! Bacaklarıyla… mask
Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Ateş Yükselten Minili Pozlar! Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı; Tansiyonları Tavan Seviyeye Çıkardı! Bacaklarıyla…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL