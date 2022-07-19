- 19 Tem 2022 - 23:02

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Dantelli Sütyenine Beğeni Yağdı! Bacak Bacak Üstüne Atıp Öyle Pozlar Verdi Ki, Babası Kalpten Gidebilir! “Ateşli” Yorumlar...

Şov dünyasının renkli isimlerinden olan Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil’in sosyal medya paylaşımları yine milyonları mest etti! Dantelli bir sütyen giyerek akılları başlardan alıp götüren Yasmin Erbil, bacak bacak üstüne atarak öyle pozlar verdi ki, yürekler dayanmadı! Birçok kişi Mehmet Ali Erbil’in bu paylaşımlar sonrasında çok sinirleneceğine dair yorumlarda bulunarak; “Babası bu kez kalpten gidebilir” dedi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yasak Elma dizisinin 5. sezonunun ilk bölümlerinde yer alan Yasmin Erbil, bir anda diziden ayrılmıştı. Ece Ronay ve Mehmet Ali Erbil arasında çıkan taciz iddialarından sonra Yasmin Erbil’in ayrılması kafaları karıştırmıştı. Yasmin Erbil’in bu vedası; uzun bir süre sosyal medyada; “Babası yüzünden Yasak Elma’dan kovuldu” yorumlarına neden olmuştu! Yasak Elma defterini kapatan Yasmin Erbil, öyle bir paylaşımda bulundu ki…

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19 Tem 2022 - 23:02 Ankara- Yaşam

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Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Dantelli Sütyenine Beğeni Yağdı! Bacak Bacak Üstüne Atıp Öyle Pozlar Verdi Ki, Babası Kalpten Gidebilir! “Ateşli” Yorumlar... mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Dantelli Sütyenine Beğeni Yağdı! Bacak Bacak Üstüne Atıp Öyle Pozlar Verdi Ki, Babası Kalpten Gidebilir! “Ateşli” Yorumlar...
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