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19 Tem 2022 - 23:04

Sadakatsiz Oyuncusundan Duygusal İtiraf! Meğer Günlerce Hatta Aylarca… Özge Özder İlk Kez Açıkladı; Sosyal Medya Karıştı! Sette Öyle Bir Şey Olmuş Ki…

Kanal D ekranlarının fenomen yarışması olan Sadakatsiz’den bomba bir itiraf geldi. Kısa bir süre önce final yaparak ekranlara veda eden Sadakatsiz dizisinde meğer günlerce hatta aylarca; seyirciye hissettirmeden öyle bir şey yürütülmüş ki… Başarılı oyuncu ilk ez açıklayınca sosyal medya resmen ayaklandı! Meğer sette…