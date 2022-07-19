Sadakatsiz Oyuncusundan Duygusal İtiraf! Meğer Günlerce Hatta Aylarca… Özge Özder İlk Kez Açıkladı; Sosyal Medya Karıştı! Sette Öyle Bir Şey Olmuş Ki…
Kanal D ekranlarının fenomen yarışması olan Sadakatsiz’den bomba bir itiraf geldi. Kısa bir süre önce final yaparak ekranlara veda eden Sadakatsiz dizisinde meğer günlerce hatta aylarca; seyirciye hissettirmeden öyle bir şey yürütülmüş ki… Başarılı oyuncu ilk ez açıklayınca sosyal medya resmen ayaklandı! Meğer sette…
Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisinin hikayesi geçtiğimiz aylarda bitmişti. Doktor Asya’nın aldatılma hikayesini anlatan Sadakatsiz dizisi, mutlu sonla bitmişti. Dizinin çekimleri devam ederken; yaşanan bir durumsa herkesi şok etti. Dizinin oyuncusu öyle bir açıklamada bulundu ki…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.