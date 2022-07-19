- 19 Tem 2022 - 23:04

Sadakatsiz Oyuncusundan Duygusal İtiraf! Meğer Günlerce Hatta Aylarca… Özge Özder İlk Kez Açıkladı; Sosyal Medya Karıştı! Sette Öyle Bir Şey Olmuş Ki…

Kanal D ekranlarının fenomen yarışması olan Sadakatsiz’den bomba bir itiraf geldi. Kısa bir süre önce final yaparak ekranlara veda eden Sadakatsiz dizisinde meğer günlerce hatta aylarca; seyirciye hissettirmeden öyle bir şey yürütülmüş ki… Başarılı oyuncu ilk ez açıklayınca sosyal medya resmen ayaklandı! Meğer sette…

Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Sadakatsiz dizisinin hikayesi geçtiğimiz aylarda bitmişti. Doktor Asya’nın aldatılma hikayesini anlatan Sadakatsiz dizisi, mutlu sonla bitmişti. Dizinin çekimleri devam ederken; yaşanan bir durumsa herkesi şok etti. Dizinin oyuncusu öyle bir açıklamada bulundu ki…

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19 Tem 2022 - 23:04 Ankara- Yaşam

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