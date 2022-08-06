Doya Doya Moda jüri üyesi Serdar Uzuntaş Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Gülşah Saraçoğlu ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…

TV8 ekranlarının özlenen yarışması Doya Doya Moda ekranlara geri döndü. Büyük beden kadınların moda yarışını konu alan Doya Doya Moda yarışmasının merak ile beklenen jüri üyesi kadrosu da belli oldu. O kadroda ilk kez yer alan Serdar Uzuntaş ise, tüm dikkatleri şimdiden üzerine çekti. Peki, Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyesi Serdar Uzuntaş kimdir? Serdar Uzuntaş kaç yaşında, aslen nereli? Serdar Uzuntaş mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…