Doya Doya Moda jüri üyesi Serdar Uzuntaş Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Gülşah Saraçoğlu ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
TV8 ekranlarının özlenen yarışması Doya Doya Moda ekranlara geri döndü. Büyük beden kadınların moda yarışını konu alan Doya Doya Moda yarışmasının merak ile beklenen jüri üyesi kadrosu da belli oldu. O kadroda ilk kez yer alan Serdar Uzuntaş ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde..
TV8 ekranlarının özlenen yarışması Doya Doya Moda ekranlara geri döndü. Büyük beden kadınların moda yarışını konu alan Doya Doya Moda yarışmasının merak ile beklenen jüri üyesi kadrosu da belli oldu. O kadroda ilk kez yer alan Serdar Uzuntaş ise, tüm dikkatleri şimdiden üzerine çekti. Peki, Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyesi Serdar Uzuntaş kimdir? Serdar Uzuntaş kaç yaşında, aslen nereli? Serdar Uzuntaş mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
06 Ağu 2022 - 00:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.