Kurtlar Vadisi Dizisinin Güllü Erhan’ından Gözleri Yaşartan İtiraf! Tam 18 Yıl Sonra İlk Kez Açıkladı! Ortalık İnim İnim İnliyor! Meğer Kurtlar Vadisi…

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Gürkan Uygun ve Erhan Ufak gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kurtlar Vadisi dizisi, yıllar önce ekranlara veda etmişti ama halen yıllar geçmesine rağmen çok konuşulan isimler arasında yerini alıyor. Dizide Güllü Erhan karakterine hayat veren Erhan Ufak öyle açıklamalar yaptı ki, gören duyan inanmak istemedi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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