- 19 Tem 2022 - 23:07

Kurtlar Vadisi Dizisinin Güllü Erhan’ından Gözleri Yaşartan İtiraf! Tam 18 Yıl Sonra İlk Kez Açıkladı! Ortalık İnim İnim İnliyor! Meğer Kurtlar Vadisi…

Efsaneler arasında yerini alan Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü Erhan olarak bilinen Erhan Ufak’tan bomba bir itiraf geldi! Tam 18 yıl sonra ilk kez açıklamada bulunan Erhan Ufak, ortalığın inim inim inlemesine neden oldu! Meğer Kurtlar Vadisi dizisine…

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Gürkan Uygun ve Erhan Ufak gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kurtlar Vadisi dizisi, yıllar önce ekranlara veda etmişti ama halen yıllar geçmesine rağmen çok konuşulan isimler arasında yerini alıyor. Dizide Güllü Erhan karakterine hayat veren Erhan Ufak öyle açıklamalar yaptı ki, gören duyan inanmak istemedi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 Tem 2022 - 23:07 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın Kazandığı Para Dudakları Uçuklattı! Acun Sadece Mehmet Şefe Ödeme Yapsa Bile… Haftalık Hesaba Yatan Para Öyle Böyle Değil… mask
Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın Kazandığı Para Dudakları Uçuklattı! Acun Sadece Mehmet Şefe Ödeme Yapsa Bile… Haftalık Hesaba Yatan Para Öyle Böyle Değil…
Sadakatsiz Oyuncusundan Duygusal İtiraf! Meğer Günlerce Hatta Aylarca… Özge Özder İlk Kez Açıkladı; Sosyal Medya Karıştı! Sette Öyle Bir Şey Olmuş Ki… mask
Sadakatsiz Oyuncusundan Duygusal İtiraf! Meğer Günlerce Hatta Aylarca… Özge Özder İlk Kez Açıkladı; Sosyal Medya Karıştı! Sette Öyle Bir Şey Olmuş Ki…
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Dantelli Sütyenine Beğeni Yağdı! Bacak Bacak Üstüne Atıp Öyle Pozlar Verdi Ki, Babası Kalpten Gidebilir! “Ateşli” Yorumlar... mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Dantelli Sütyenine Beğeni Yağdı! Bacak Bacak Üstüne Atıp Öyle Pozlar Verdi Ki, Babası Kalpten Gidebilir! “Ateşli” Yorumlar...
Turbo Turabi’dan Acun Abisine Resti Çekti! Rakip Olacağı Ortaya Çıkınca Gören Duyan Mosmor Olmuştu… Perde Arkasını İlk Kez Açıkladı! mask
Turbo Turabi’dan Acun Abisine Resti Çekti! Rakip Olacağı Ortaya Çıkınca Gören Duyan Mosmor Olmuştu… Perde Arkasını İlk Kez Açıkladı!
Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Ateş Yükselten Minili Pozlar! Biran Damla Yılmaz'ı Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı; Tansiyonları Tavan Seviyeye Çıkardı! mask
Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Ateş Yükselten Minili Pozlar! Biran Damla Yılmaz'ı Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı; Tansiyonları Tavan Seviyeye Çıkardı!
Survivor Ayşe Mavi Bikinisiyle Sosyal Medyada Gündem Oldu! Masterchef Sergen’le Nişanlandığı Konuşuluyordu; Fiziğiyle Büyüledi! “Sergen Enişte Görmesin!” mask
Survivor Ayşe Mavi Bikinisiyle Sosyal Medyada Gündem Oldu! Masterchef Sergen’le Nişanlandığı Konuşuluyordu; Fiziğiyle Büyüledi! “Sergen Enişte Görmesin!”
Oktay Kaynarca 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dedi, Semerkand ve Buhara’ya gitti... mask
Oktay Kaynarca 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dedi, Semerkand ve Buhara’ya gitti...
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Yine Alev Alev Yaktı! Kırmızılar İçinde, Sütyensiz Paylaşım Yapınca Olanlar Oldu! “16 Yaş Büyük Sevgilin Çıldırmasın!” mask
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Yine Alev Alev Yaktı! Kırmızılar İçinde, Sütyensiz Paylaşım Yapınca Olanlar Oldu! “16 Yaş Büyük Sevgilin Çıldırmasın!”
Survivor Adem’den Bomba Haber! Acun Ilıcalı’yı Nasıl Sildiğini Tek Tek Anlatacak; Öyle Bir İşe İmzasını Attı Ki… Böylesi İlk Kez! mask
Survivor Adem’den Bomba Haber! Acun Ilıcalı’yı Nasıl Sildiğini Tek Tek Anlatacak; Öyle Bir İşe İmzasını Attı Ki… Böylesi İlk Kez!
Masterchef’te Mide Bulandıran Olay! Yarışmacının Anlattıkları Kanal Değiştirtti; Televizyonları Kapattı! 8’den Fazla Kadın 1 Erkekle… “Yazıklar Olsun!” mask
Masterchef’te Mide Bulandıran Olay! Yarışmacının Anlattıkları Kanal Değiştirtti; Televizyonları Kapattı! 8’den Fazla Kadın 1 Erkekle… “Yazıklar Olsun!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın Kazandığı Para Dudakları Uçuklattı! Acun Sadece Mehmet Şefe Ödeme Yapsa Bile… Haftalık Hesaba Yatan Para Öyle Böyle Değil… mask
Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın Kazandığı Para Dudakları Uçuklattı! Acun Sadece Mehmet Şefe Ödeme Yapsa Bile… Haftalık Hesaba Yatan Para Öyle Böyle Değil…
Sadakatsiz Oyuncusundan Duygusal İtiraf! Meğer Günlerce Hatta Aylarca… Özge Özder İlk Kez Açıkladı; Sosyal Medya Karıştı! Sette Öyle Bir Şey Olmuş Ki… mask
Sadakatsiz Oyuncusundan Duygusal İtiraf! Meğer Günlerce Hatta Aylarca… Özge Özder İlk Kez Açıkladı; Sosyal Medya Karıştı! Sette Öyle Bir Şey Olmuş Ki…
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Dantelli Sütyenine Beğeni Yağdı! Bacak Bacak Üstüne Atıp Öyle Pozlar Verdi Ki, Babası Kalpten Gidebilir! “Ateşli” Yorumlar... mask
Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Dantelli Sütyenine Beğeni Yağdı! Bacak Bacak Üstüne Atıp Öyle Pozlar Verdi Ki, Babası Kalpten Gidebilir! “Ateşli” Yorumlar...
Turbo Turabi’dan Acun Abisine Resti Çekti! Rakip Olacağı Ortaya Çıkınca Gören Duyan Mosmor Olmuştu… Perde Arkasını İlk Kez Açıkladı! mask
Turbo Turabi’dan Acun Abisine Resti Çekti! Rakip Olacağı Ortaya Çıkınca Gören Duyan Mosmor Olmuştu… Perde Arkasını İlk Kez Açıkladı!
Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Ateş Yükselten Minili Pozlar! Biran Damla Yılmaz'ı Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı; Tansiyonları Tavan Seviyeye Çıkardı! mask
Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan Ateş Yükselten Minili Pozlar! Biran Damla Yılmaz'ı Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı; Tansiyonları Tavan Seviyeye Çıkardı!
Survivor Ayşe Mavi Bikinisiyle Sosyal Medyada Gündem Oldu! Masterchef Sergen’le Nişanlandığı Konuşuluyordu; Fiziğiyle Büyüledi! “Sergen Enişte Görmesin!” mask
Survivor Ayşe Mavi Bikinisiyle Sosyal Medyada Gündem Oldu! Masterchef Sergen’le Nişanlandığı Konuşuluyordu; Fiziğiyle Büyüledi! “Sergen Enişte Görmesin!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL