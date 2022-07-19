Kurtlar Vadisi Dizisinin Güllü Erhan’ından Gözleri Yaşartan İtiraf! Tam 18 Yıl Sonra İlk Kez Açıkladı! Ortalık İnim İnim İnliyor! Meğer Kurtlar Vadisi…
Efsaneler arasında yerini alan Kurtlar Vadisi dizisinde Güllü Erhan olarak bilinen Erhan Ufak’tan bomba bir itiraf geldi! Tam 18 yıl sonra ilk kez açıklamada bulunan Erhan Ufak, ortalığın inim inim inlemesine neden oldu! Meğer Kurtlar Vadisi dizisine…
Başrollerinde Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Gürkan Uygun ve Erhan Ufak gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kurtlar Vadisi dizisi, yıllar önce ekranlara veda etmişti ama halen yıllar geçmesine rağmen çok konuşulan isimler arasında yerini alıyor. Dizide Güllü Erhan karakterine hayat veren Erhan Ufak öyle açıklamalar yaptı ki, gören duyan inanmak istemedi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.