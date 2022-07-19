Üç Kız Kardeş Türkan'ın Gerçek Hayatta da Yüzü Gülmedi! Bakın Burak Serdar Şanal'dan Neden Ayrılmış! Duyanların Gözyaşları Sel Olup Akıyor! Meğer…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya’dan bomba bir ayrılık kararı geldi. Detaylar tek tek ortaya çıkarken; görenler ise “Olmaz” denilen olmuş” yorumlarında bulundular! Sevenlerini gözyaşlarına boğan Özgü Kaya’nın neden ayrılmak istediğinin detayları ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde İclal Aydın, Veda Yurtsever, Berker Güven ve Özgü Kaya gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, geçtiğimiz ay ekranlara kısa bir ara vermişti. Dizide Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya ise şok sözlere yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.