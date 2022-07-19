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19 Tem 2022 - 23:10

Üç Kız Kardeş Türkan'ın Gerçek Hayatta da Yüzü Gülmedi! Bakın Burak Serdar Şanal'dan Neden Ayrılmış! Duyanların Gözyaşları Sel Olup Akıyor! Meğer…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya’dan bomba bir ayrılık kararı geldi. Detaylar tek tek ortaya çıkarken; görenler ise “Olmaz” denilen olmuş” yorumlarında bulundular! Sevenlerini gözyaşlarına boğan Özgü Kaya’nın neden ayrılmak istediğinin detayları ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…