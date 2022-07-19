- 19 Tem 2022 - 23:10 G: 19 Tem 2022 - 23:11

Üç Kız Kardeş Türkan'ın Gerçek Hayatta da Yüzü Gülmedi! Bakın Burak Serdar Şanal'dan Neden Ayrılmış! Duyanların Gözyaşları Sel Olup Akıyor! Meğer…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya’dan bomba bir ayrılık kararı geldi. Detaylar tek tek ortaya çıkarken; görenler ise “Olmaz” denilen olmuş” yorumlarında bulundular! Sevenlerini gözyaşlarına boğan Özgü Kaya’nın neden ayrılmak istediğinin detayları ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde İclal Aydın, Veda Yurtsever, Berker Güven ve Özgü Kaya gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, geçtiğimiz ay ekranlara kısa bir ara vermişti. Dizide Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya ise şok sözlere yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Tem 2022 - 23:10 Ankara- Yaşam

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