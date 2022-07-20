- 20 Tem 2022 - 18:30

Akaryakıt Fiyatlarında Son Dakika İndirim! Tam Tamına 2 TL Daha Düştü! İşte Opet, Petrol Ofisi, Shell, TP, BP ve Total 20 Temmuz Fiyat Listesi!

Bir süredir benzin indirimi bekleyen sürücülerin beklediği gün geldi. Pompaya yansıyacak olan indirimin tutarı artarken, motorin fiyatlarında da önemli gelişmeler yaşanmaya başladı. İşte indirim haberlerinin durmadığı Akaryakıt fiyatları ile ilgili güncel bilgiler...

Bir süredir benzin indirimi bekleyen sürücülerin beklediği gün geldi. Pompaya yansıyacak olan indirimin tutarı artarken, motorin fiyatlarında da önemli gelişmeler yaşanmaya başladı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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20 Tem 2022 - 18:30 - Gündem

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