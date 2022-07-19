Survivor Ayşe Yüksel O Dizide Baş Rol Oynayacak! Survivor Defterini Yırtıp Çöpe Attı! Oyuncu Olmaya Karar Verdi! Batuhan Karacakaya Oynayacak Deniyordu Ama…
Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Ayşe Yüksel’in Survivor’dan sonraki hedefi o dizi oldu! Geçtiğimiz günlerde Batuhan Karacakaya’nın anıldığı diziyle anlaşmalarını yapma aşamasında olduğu ortaya çıkan Ayşe Yüksel, bir kez daha Survivor defterini yırtıp çöpe attığını gösterdi! Oyuncu olmaya karar veren Ayşe Yüksel, hayranlarını şok içerisinde bıraktı! İşlte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yarışmasının Gönüllüler takımında ilk kez görüntülenen Ayşe Yüksel, hayran kitlesini genişletmişti. Binlerce kişiye ulaşan Ayşe Yüksel, Survivor All Star yarışmasına katılmayacağını belirtmesine rağmen yarışmaya katılarak herkesi şaşırtmıştı. 1,5 ay sonra yarışmada bulunan Ayşe Yüksel, finale kadar yürümüştü. Survivor yarışmasından sonra oyuncu olmaya karar veren Yüksel, o diziye gireceğini resmen duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.