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19 Tem 2022 - 23:17

Survivor Ayşe Yüksel O Dizide Baş Rol Oynayacak! Survivor Defterini Yırtıp Çöpe Attı! Oyuncu Olmaya Karar Verdi! Batuhan Karacakaya Oynayacak Deniyordu Ama…

Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Ayşe Yüksel’in Survivor’dan sonraki hedefi o dizi oldu! Geçtiğimiz günlerde Batuhan Karacakaya’nın anıldığı diziyle anlaşmalarını yapma aşamasında olduğu ortaya çıkan Ayşe Yüksel, bir kez daha Survivor defterini yırtıp çöpe attığını gösterdi! Oyuncu olmaya karar veren Ayşe Yüksel, hayranlarını şok içerisinde bıraktı! İşlte merak edilen tüm detaylar…