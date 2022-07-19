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19 Tem 2022 - 17:13

Arka Sokaklar Dizisinden Akıl Almaz Veda! Hepsi Tek Tek Gidiyor; O İsimde Vedasını Duyurdu! 17 Yıllık Emek Çöp Oldu… “Güle Güle!”

Kanal D ekranlarının favori dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan akıl almaz bir veda geldi. Yüsra Geyik, Onur Bay derken o isimde vedalar kervanına girdi. 17 yıllık emeklerini hiçe sayan oyuncu; hayranlarını şok içerisinde bıraktı! İşte milyonlarca kişiden “Güle güle” yorumlarını alan o isim…