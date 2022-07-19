Arka Sokaklar Dizisinden Akıl Almaz Veda! Hepsi Tek Tek Gidiyor; O İsimde Vedasını Duyurdu! 17 Yıllık Emek Çöp Oldu… “Güle Güle!”
Kanal D ekranlarının favori dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan akıl almaz bir veda geldi. Yüsra Geyik, Onur Bay derken o isimde vedalar kervanına girdi. 17 yıllık emeklerini hiçe sayan oyuncu; hayranlarını şok içerisinde bıraktı! İşte milyonlarca kişiden “Güle güle” yorumlarını alan o isim…
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümüyle birlikte kısa bir ara verilmişti. Dizinin son bölümünde Tunç’un ölüp ölmeyeceği kafalara soru işareti bırakıyordu ki, bambaşka bir oyuncudan veda geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.