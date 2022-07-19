- 19 Tem 2022 - 17:13 G: 19 Tem 2022 - 17:21

Arka Sokaklar Dizisinden Akıl Almaz Veda! Hepsi Tek Tek Gidiyor; O İsimde Vedasını Duyurdu! 17 Yıllık Emek Çöp Oldu… “Güle Güle!”

Kanal D ekranlarının favori dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan akıl almaz bir veda geldi. Yüsra Geyik, Onur Bay derken o isimde vedalar kervanına girdi. 17 yıllık emeklerini hiçe sayan oyuncu; hayranlarını şok içerisinde bıraktı! İşte milyonlarca kişiden “Güle güle” yorumlarını alan o isim…

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümüyle birlikte kısa bir ara verilmişti. Dizinin son bölümünde Tunç’un ölüp ölmeyeceği kafalara soru işareti bırakıyordu ki, bambaşka bir oyuncudan veda geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Tem 2022 - 17:13 Ankara- Yaşam

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