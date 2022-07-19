- 19 Tem 2022 - 23:37 G: 19 Tem 2022 - 23:38

MasterChef Atike Bozyaka'nın Babasıyla ilgili Anlattıkları Şaşırttı! Mide Bulandıran Olay! Yarışmacının Anlattıkları Kanal Değiştirtti! “Yazıklar Olsun!”

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te yaşananlar akılları başlardan alıp götürüyor. Son bölümü dün akşam ekranlara gelen bölümde yarışmacının anlattıkları ise “Mide bulandırıcı” bulundu. Öyle ki, yarışmacının anlattıklarından sonra birçok seyirci, kanal değiştirdiğini hatta televizyonunu kapattığını bile dile getirdi. 8’den fazla kadın sadece 1 erkekle… İşte milyonlara “Yazıklar olsun” dedirten o olay…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’in son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü keyifle izlenen yarışmada artık ilk turların sonlarına doğru geliniyordu. Masterchef yarışmasına katılan bir yarışmacı ise hayatı hakkında anlattıklarıyla kan dondurdu! Tepkileri alan Masterchef yarışması; Twitter’da gündem oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Tem 2022 - 23:37 Ankara- Yaşam

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