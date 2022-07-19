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19 Tem 2022 - 23:37

MasterChef Atike Bozyaka'nın Babasıyla ilgili Anlattıkları Şaşırttı! Mide Bulandıran Olay! Yarışmacının Anlattıkları Kanal Değiştirtti! “Yazıklar Olsun!”

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te yaşananlar akılları başlardan alıp götürüyor. Son bölümü dün akşam ekranlara gelen bölümde yarışmacının anlattıkları ise “Mide bulandırıcı” bulundu. Öyle ki, yarışmacının anlattıklarından sonra birçok seyirci, kanal değiştirdiğini hatta televizyonunu kapattığını bile dile getirdi. 8’den fazla kadın sadece 1 erkekle… İşte milyonlara “Yazıklar olsun” dedirten o olay…