MasterChef Atike Bozyaka'nın Babasıyla ilgili Anlattıkları Şaşırttı! Mide Bulandıran Olay! Yarışmacının Anlattıkları Kanal Değiştirtti! “Yazıklar Olsun!”
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Masterchef’te yaşananlar akılları başlardan alıp götürüyor. Son bölümü dün akşam ekranlara gelen bölümde yarışmacının anlattıkları ise “Mide bulandırıcı” bulundu. Öyle ki, yarışmacının anlattıklarından sonra birçok seyirci, kanal değiştirdiğini hatta televizyonunu kapattığını bile dile getirdi. 8’den fazla kadın sadece 1 erkekle… İşte milyonlara “Yazıklar olsun” dedirten o olay…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’in son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü keyifle izlenen yarışmada artık ilk turların sonlarına doğru geliniyordu. Masterchef yarışmasına katılan bir yarışmacı ise hayatı hakkında anlattıklarıyla kan dondurdu! Tepkileri alan Masterchef yarışması; Twitter’da gündem oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.