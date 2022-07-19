- 19 Tem 2022 - 23:21

Survivor Adem’in Hayatı Film Oluyor! Acun Ilıcalı’yı Nasıl Sildiğini Tek Tek Anlatacak; Öyle Bir Projeye İmza Attı Ki… Böylesi İlk Kez!

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Survivor’da adını ikinci olarak duyuran Adem Kılıççı’dan bomba haber geldi! Acun Ilıcalı’yı nasıl sildiğini tek tek anlatacak olan Adem Kılıççı öyle bir şeye imzasını attı ki, gören duyan resmen mosmor oldu! Böylesinin ilk kez yaşanacağı ortaya çıkarken; sevenleri ise heyecanı doruklara kadar yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasında finale kadar çıkan Adem Kılıççı, sevenlerinin desteği sayesinde 2. olarak ayrılmıştı. Survivor yarışmasına ne zaman katılsa finale kadar yükselen Adem Kılıççı, Survivor tarihine resmen adını kazımıştı. Survivor yarışmasından sonra Acun Ilıcalı’yı hayatından çıkaran Adem Kılıççı, öyle bir olaya imzasını attı ki, gören duyan mosmor oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Tem 2022 - 23:21 Ankara- Yaşam

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