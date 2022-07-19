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19 Tem 2022 - 23:21

Survivor Adem’in Hayatı Film Oluyor! Acun Ilıcalı’yı Nasıl Sildiğini Tek Tek Anlatacak; Öyle Bir Projeye İmza Attı Ki… Böylesi İlk Kez!

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Survivor’da adını ikinci olarak duyuran Adem Kılıççı’dan bomba haber geldi! Acun Ilıcalı’yı nasıl sildiğini tek tek anlatacak olan Adem Kılıççı öyle bir şeye imzasını attı ki, gören duyan resmen mosmor oldu! Böylesinin ilk kez yaşanacağı ortaya çıkarken; sevenleri ise heyecanı doruklara kadar yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…