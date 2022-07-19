Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar Alev Alev Yaktı! Kırmızılar İçinde, Sütyensiz Paylaşım Yapınca Olanlar Oldu! “16 Yaş Büyük Sevgilin Çıldırmasın!”
Trt1 ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar yine nefesleri kesti. Kırmızı askılı bir bluz giyen ama içine sütyen giymeyen Hazal Çağlar’a sevenleri ise “16 yaş büyük sevgilin çıldırmasın” yorumlarında bulundular! Peki, Hazal Çağlar nasıl bir paylaşımda bulundu?
Gönül Dağı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatilde soluğu alan Hazal Çağlar, sosyal medya üzerinden sık sık cesur paylaşımlara yer vermişti. Kendisinden 16 yaş büyük, iş insanı Attila Bingöl’le ve yakın arkadaşlarıyla tatile çıkan Hazal Çağlar, gündemi sallamıştı. Kırmızlar içerisinde bir paylaşımda bulunan Hazal Çağlar, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.