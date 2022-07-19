- 19 Tem 2022 - 23:19

Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar Alev Alev Yaktı! Kırmızılar İçinde, Sütyensiz Paylaşım Yapınca Olanlar Oldu! “16 Yaş Büyük Sevgilin Çıldırmasın!”

Trt1 ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar yine nefesleri kesti. Kırmızı askılı bir bluz giyen ama içine sütyen giymeyen Hazal Çağlar’a sevenleri ise “16 yaş büyük sevgilin çıldırmasın” yorumlarında bulundular! Peki, Hazal Çağlar nasıl bir paylaşımda bulundu?

Gönül Dağı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatilde soluğu alan Hazal Çağlar, sosyal medya üzerinden sık sık cesur paylaşımlara yer vermişti. Kendisinden 16 yaş büyük, iş insanı Attila Bingöl’le ve yakın arkadaşlarıyla tatile çıkan Hazal Çağlar, gündemi sallamıştı. Kırmızlar içerisinde bir paylaşımda bulunan Hazal Çağlar, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Tem 2022 - 23:19 Ankara- Yaşam

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