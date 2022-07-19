Anasayfa/

Foto Galeri/

19 Tem 2022 - 23:19

Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Hazal Çağlar Alev Alev Yaktı! Kırmızılar İçinde, Sütyensiz Paylaşım Yapınca Olanlar Oldu! “16 Yaş Büyük Sevgilin Çıldırmasın!”

Trt1 ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar yine nefesleri kesti. Kırmızı askılı bir bluz giyen ama içine sütyen giymeyen Hazal Çağlar’a sevenleri ise “16 yaş büyük sevgilin çıldırmasın” yorumlarında bulundular! Peki, Hazal Çağlar nasıl bir paylaşımda bulundu?