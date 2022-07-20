- 20 Tem 2022 - 09:20 G: 20 Tem 2022 - 09:58

Doya Doya Moda Yarışma Programı Ne Zaman Başlıyor? Doya Doya Moda Jüri Üyeleri Kimler?

Ekranların en çok adından söz ettiren moda yarışması olan Doya Doya Moda yarışması, geri döndü. Yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya başlayan Doya Doya Moda yarışmasında yedi iddialı yarışmacı çoktan yerlerini aldı. İşte Doya Doya Moda yarışma programı ile ilgili detaylar...

Ekranların en çok adından söz ettiren moda yarışması olan Doya Doya Moda yarışması, geri döndü. Yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya başlayan Doya Doya Moda yarışmasında yedi iddialı yarışmacı çoktan yerlerini aldı. Doya Doya Moda yarışmasının başlamasıyla birlikte yarışmanın jüri üyeleri ve saat kaçta yayınlanacağı da belli oldu. Peki, Doya Doya Moda yarışma programı ne zaman başlıyor? Doya Doya Moda jüri üyeleri kimler? İşte, detaylar…

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20 Tem 2022 - 09:20 - Dizi Haberleri

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