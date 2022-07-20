- 20 Tem 2022 - 23:26

Doya Doya Moda Yarışma Programı Ne Zaman Başlıyor? Doya Doya Moda Jüri Üyeleri Kimler? Doya Doya Moda Yarışma Programı Hangi Kanalda, Hangi Günler Var?

Ekranların en çok adından söz ettiren moda yarışması olan Doya Doya Moda yarışması, geri döndü. Yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya başlayan Doya Doya Moda yarışmasında yedi iddialı yarışmacı çoktan yerlerini aldı. İşte Doya Doya Moda yarışma programı ile ilgili detaylar...

Ekranların en çok adından söz ettiren moda yarışması olan Doya Doya Moda yarışması, geri döndü. Yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya başlayan Doya Doya Moda yarışmasında yedi iddialı yarışmacı çoktan yerlerini aldı. Doya Doya Moda yarışmasının başlamasıyla birlikte yarışmanın jüri üyeleri ve saat kaçta yayınlanacağı da belli oldu. Peki, Doya Doya Moda yarışma programı ne zaman başlıyor? Doya Doya Moda jüri üyeleri kimler? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

20 Tem 2022 - 23:26 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sadakatsiz Oyuncusundan Duygusal İtiraf! Meğer Günlerce Hatta Aylarca… Özge Özder İlk Kez Açıkladı; Sosyal Medya Karıştı! Sette Öyle Bir Şey Olmuş Ki… mask
Sadakatsiz Oyuncusundan Duygusal İtiraf! Meğer Günlerce Hatta Aylarca… Özge Özder İlk Kez Açıkladı; Sosyal Medya Karıştı! Sette Öyle Bir Şey Olmuş Ki…
Oktay Kaynarca 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dedi, Semerkand ve Buhara’ya gitti... mask
Oktay Kaynarca 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dedi, Semerkand ve Buhara’ya gitti...
Arka Sokaklar Dizisinden Akıl Almaz Veda! Hepsi Tek Tek Gidiyor; O İsimde Vedasını Duyurdu! 17 Yıllık Emek Çöp Oldu… “Güle Güle!” mask
Arka Sokaklar Dizisinden Akıl Almaz Veda! Hepsi Tek Tek Gidiyor; O İsimde Vedasını Duyurdu! 17 Yıllık Emek Çöp Oldu… “Güle Güle!”
Türk Televizyon Tarihinde Bomba Olay! İki Dizi Öyle Bir Biçimde Birleşecek Ki, Sosyal Medya Sallanacak; Ortalık Karışacak! mask
Türk Televizyon Tarihinde Bomba Olay! İki Dizi Öyle Bir Biçimde Birleşecek Ki, Sosyal Medya Sallanacak; Ortalık Karışacak!
Sevmek Zamanı Dizisi Neden Ekranlara Veda Etti? ATV Sonunda Açıkladı; Apar Topar Yayından Kaldırılmıştı… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Sevmek Zamanı Dizisi Neden Ekranlara Veda Etti? ATV Sonunda Açıkladı; Apar Topar Yayından Kaldırılmıştı… “Bu Kadarı da Pes!”
Gül Masalı Dizisi 4. Bölüm Full İzle? 17 Temmuz 2022 Gül Masalı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Gül Masalı Dizisi 4. Bölüm Full İzle? 17 Temmuz 2022 Gül Masalı Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
Tozluyaka Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 18 Temmuz 2022 Tozluyaka 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Tozluyaka Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 18 Temmuz 2022 Tozluyaka 3. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dilek Yeniden Ekranlara Dönüyor! Beklenen Haber Sonunda Verildi; Hayranları Çılgına Döndü! Şükür Namazı Bile Kılan Var… mask
Gönül Dağı Dilek Yeniden Ekranlara Dönüyor! Beklenen Haber Sonunda Verildi; Hayranları Çılgına Döndü! Şükür Namazı Bile Kılan Var…
Üç Kız Kardeş Dizisine Türkan’ın Asıl Aşkı “Kartal” Geri Geliyor! Somer’e Tokadı Basacak; Hayatının Bedelini Ödetecek! Gümbür Gümbür Geliyor… mask
Üç Kız Kardeş Dizisine Türkan’ın Asıl Aşkı “Kartal” Geri Geliyor! Somer’e Tokadı Basacak; Hayatının Bedelini Ödetecek! Gümbür Gümbür Geliyor…
Hande Erçel Behzat Ç. Dizisine Mi Giriyor? Dizi Sektörü Yeniden Yazılacak; Bundan Sonra Kaderi Bambaşka Olacak! Gümbür Gümbür Geliyor… mask
Hande Erçel Behzat Ç. Dizisine Mi Giriyor? Dizi Sektörü Yeniden Yazılacak; Bundan Sonra Kaderi Bambaşka Olacak! Gümbür Gümbür Geliyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Esra Erol’un Havuz Paylaşımı Sosyal Medyayı Yaktı Yıktı! Kocası Anında Müdahalesini Etti! 1 Dakika Dayanamadı! Neler Oluyor?  mask
Esra Erol’un Havuz Paylaşımı Sosyal Medyayı Yaktı Yıktı! Kocası Anında Müdahalesini Etti! 1 Dakika Dayanamadı! Neler Oluyor? 
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat Bombayı Patlattı! 12 Yıl Sonra Gümbür Gümbür Geliyorlar… Son Dakika Kararı Çıktı! Neler Oluyor? mask
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat Bombayı Patlattı! 12 Yıl Sonra Gümbür Gümbür Geliyorlar… Son Dakika Kararı Çıktı! Neler Oluyor?
İbrahim Tatlıses’in Gelininden Nefes Kesen Pozlar! “Kocan Bir Şey Demesin!” Yorumlar Gırla Geliyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor… mask
İbrahim Tatlıses’in Gelininden Nefes Kesen Pozlar! “Kocan Bir Şey Demesin!” Yorumlar Gırla Geliyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…
Masterchef Somer Şef Parayı Yarışmadan Kırıyor! Mehmet Şefin 60 Bin Lira Aldığı Çıkmıştı; Sosyal Medya Şimdi “Somer Sivrioğlu” Diye İnlemeye Başladı! mask
Masterchef Somer Şef Parayı Yarışmadan Kırıyor! Mehmet Şefin 60 Bin Lira Aldığı Çıkmıştı; Sosyal Medya Şimdi “Somer Sivrioğlu” Diye İnlemeye Başladı!
Survivor Ayşe’nin Yeşil Göğüs Dekolteli Mayosu Olay Oldu! “Nişanlın Görmesin!” Masterchef Sergen’le Evleneceği Konuşuluyordu… Bir Bakan Bir Daha, Bir Daha… mask
Survivor Ayşe’nin Yeşil Göğüs Dekolteli Mayosu Olay Oldu! “Nişanlın Görmesin!” Masterchef Sergen’le Evleneceği Konuşuluyordu… Bir Bakan Bir Daha, Bir Daha…
Burcu Özberk’in Kasığına Kadar Açılan Yırtmacı Kuralları Bozdu! “Aşkım” Yorumları Arka Arkaya… Vücudu 8,9 Şiddetinde Deprem Gibi: Yıkılıyor… mask
Burcu Özberk’in Kasığına Kadar Açılan Yırtmacı Kuralları Bozdu! “Aşkım” Yorumları Arka Arkaya… Vücudu 8,9 Şiddetinde Deprem Gibi: Yıkılıyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL