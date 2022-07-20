Doya Doya Moda Yarışma Programı Ne Zaman Başlıyor? Doya Doya Moda Jüri Üyeleri Kimler? Doya Doya Moda Yarışma Programı Hangi Kanalda, Hangi Günler Var?
Ekranların en çok adından söz ettiren moda yarışması olan Doya Doya Moda yarışması, geri döndü. Yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya başlayan Doya Doya Moda yarışmasında yedi iddialı yarışmacı çoktan yerlerini aldı. İşte Doya Doya Moda yarışma programı ile ilgili detaylar...
Ekranların en çok adından söz ettiren moda yarışması olan Doya Doya Moda yarışması, geri döndü. Yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya başlayan Doya Doya Moda yarışmasında yedi iddialı yarışmacı çoktan yerlerini aldı. Doya Doya Moda yarışmasının başlamasıyla birlikte yarışmanın jüri üyeleri ve saat kaçta yayınlanacağı da belli oldu. Peki, Doya Doya Moda yarışma programı ne zaman başlıyor? Doya Doya Moda jüri üyeleri kimler? İşte, detaylar…
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20 Tem 2022 - 23:26 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.