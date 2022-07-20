Doya Doya Moda Jüri Üyesi Gülşah Saraçoğlu Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Uğurkan Erez ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Sansasyonel özel ilişkilerinden ünlüler için yaptığı şahane tasarımlara kadar Türkiye’nin yakından tanıdığı isimlerden biri olan Gülşah Saraçoğlu, bu sezon da Doya Doya Moda yarışmasındaki jüri üyeliği koltuğunu korudu. Yeni yarışmacılara tüyoları vermeye başlamış olan Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu’nu yakın markaja alan izleyiciler için merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Sansasyonel özel ilişkilerinden ünlüler için yaptığı şahane tasarımlara kadar Türkiye’nin yakından tanıdığı isimlerden biri olan Gülşah Saraçoğlu, bu sezon da Doya Doya Moda yarışmasındaki jüri üyeliği koltuğunu korudu. Yeni yarışmacılara tüyoları vermeye başlamış olan Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu’nu yakın markaja alan izleyicileri ise, öğrendiklerine inanamadı! Peki, Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu kimdir? Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında, aslen nereli? Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
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20 Tem 2022 - 10:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.