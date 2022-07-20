- 20 Tem 2022 - 10:04 G: 20 Tem 2022 - 10:09

Doya Doya Moda Jüri Üyesi Gülşah Saraçoğlu Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Uğurkan Erez ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…

Sansasyonel özel ilişkilerinden ünlüler için yaptığı şahane tasarımlara kadar Türkiye’nin yakından tanıdığı isimlerden biri olan Gülşah Saraçoğlu, bu sezon da Doya Doya Moda yarışmasındaki jüri üyeliği koltuğunu korudu. Yeni yarışmacılara tüyoları vermeye başlamış olan Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu’nu yakın markaja alan izleyiciler için merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Sansasyonel özel ilişkilerinden ünlüler için yaptığı şahane tasarımlara kadar Türkiye’nin yakından tanıdığı isimlerden biri olan Gülşah Saraçoğlu, bu sezon da Doya Doya Moda yarışmasındaki jüri üyeliği koltuğunu korudu. Yeni yarışmacılara tüyoları vermeye başlamış olan Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu’nu yakın markaja alan izleyicileri ise, öğrendiklerine inanamadı! Peki, Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu kimdir? Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu kaç yaşında, aslen nereli? Doya Doya Moda jüri üyesi Gülşah Saraçoğlu mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

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20 Tem 2022 - 10:04 - Magazin

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Doya Doya Moda Jüri Üyesi Gülşah Saraçoğlu Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Uğurkan Erez ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Doya Doya Moda Jüri Üyesi Gülşah Saraçoğlu Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Uğurkan Erez ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
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