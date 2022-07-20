Mahkum Dizisinin Avukat Cemre’si Eteğini İndirdi; Bikini Altını… İncecik Beliyle, Kusursuz Fiziğiyle Baş Döndürdü! “Öldük de Cennete mi Gittik?”

Mahkum dizisine etmiş olduğu vedayla yürekleri sızlatan Seray Kaya, seyircileri gözyaşları içerisinde bırakmıştı! Avukat Cemre karakterinin dizi içerisinde herkes Savcı Fırat’la evleneceğini düşünüyordu ama beklenen olmamıştı. Almış olduğu bıçak darbeleriyle yere serilen Avukat Cemre, Savcı Fırat’a olan aşkını gözlerini kapatırken ilan etmişti. “Seni seviyorum” sözlerini dile getiren ve son nefesini veren Avukat Cemre, yüreklerde sızıya neden olmuştu. Mahkum dizisinin bitimiyle birlikte tatile çıkan Seray Kaya, bikinisiyle nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!