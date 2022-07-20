Doya Doya Moda Jüri Üyesi Uğurkan Erez Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Serdar Uzuntaş ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programlarından biri olan Doya Doya Moda yarışması, yeni sezonuna başladı. Bu yıl birbirinden iddialı 7 kadın yarışmacısı ile seyirci karşısına çıkmaya başlayan Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyesi kadrosu da belli oldu. Kadrodaki yerini koruyan isimlerden biri olan Uğurkan Erez ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programlarından biri olan Doya Doya Moda yarışması, yeni sezonuna başladı. Bu yıl birbirinden iddialı 7 kadın yarışmacısı ile seyirci karşısına çıkmaya başlayan Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyesi kadrosu da belli oldu. Kadrodaki yerini koruyan isimlerden biri olan Uğurkan Erez ise, Doya Doya Moda yarışmasının seyircisinin hemen yakın markajına girdi! Peki, Doya Doya Moda jüri üyesi Uğurkan Erez kimdir? Doya Doya Moda jüri üyesi Uğurkan Erez kaç yaşında, aslen nereli? Doya Doya Moda jüri üyesi Uğurkan Erez ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…
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20 Tem 2022 - 10:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.