- 06 Ağu 2022 - 00:27

Modacı Uğurkan Erez'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Serdar Uzuntaş ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programlarından biri olan Doya Doya Moda yarışması, yeni sezonuna başladı. Bu yıl birbirinden iddialı 7 kadın yarışmacısı ile seyirci karşısına çıkmaya başlayan Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyesi kadrosu da belli oldu. Kadrodaki yerini koruyan isimlerden biri olan Uğurkan Erez ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programlarından biri olan Doya Doya Moda yarışması, yeni sezonuna başladı. Bu yıl birbirinden iddialı 7 kadın yarışmacısı ile seyirci karşısına çıkmaya başlayan Doya Doya Moda yarışmasının jüri üyesi kadrosu da belli oldu. Kadrodaki yerini koruyan isimlerden biri olan Uğurkan Erez ise, Doya Doya Moda yarışmasının seyircisinin hemen yakın markajına girdi! Peki, Doya Doya Moda jüri üyesi Uğurkan Erez kimdir? Doya Doya Moda jüri üyesi Uğurkan Erez kaç yaşında, aslen nereli? Doya Doya Moda jüri üyesi Uğurkan Erez ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…

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06 Ağu 2022 - 00:27 - Magazin

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Doya Doya Moda Yarışmacısı Banu Teker Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Banu Teker Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı? mask
Doya Doya Moda Yarışmacısı Banu Teker Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Banu Teker Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?
Doya Doya Moda Yarışmacısı Zeynep Billur Uludağ Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Zeynep Billur Uludağ Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı? mask
Doya Doya Moda Yarışmacısı Zeynep Billur Uludağ Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Zeynep Billur Uludağ Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?
Modacı Uğurkan Erez'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Serdar Uzuntaş ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Modacı Uğurkan Erez'in Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Serdar Uzuntaş ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Doya Doya Moda Jüri Üyesi Gülşah Saraçoğlu Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Uğurkan Erez ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Doya Doya Moda Jüri Üyesi Gülşah Saraçoğlu Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Uğurkan Erez ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Doya Doya Moda Yarışmacısı Tina Özdemir Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Tina Özdemir Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı? mask
Doya Doya Moda Yarışmacısı Tina Özdemir Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Tina Özdemir Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?
Doya Doya Moda Yarışmacısı Hülya Yenidoğmuş Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Hülya Yenidoğmuş Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı? mask
Doya Doya Moda Yarışmacısı Hülya Yenidoğmuş Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Hülya Yenidoğmuş Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?

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