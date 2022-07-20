Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Yatak Pozuyla Alev Alev Yaktı! Dekoltesi Olay Yarattı; “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Yorumlar Arka Arkaya…
Kanal D ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Ezgi Vural karakterine hayat veren Ela Yörüklü yatak pozuyla alev alev yaktı! Göğüs dekoltesiyle olay yaratan Ela Yörüklü’ye Arka Sokaklar izleyicisi ise “Biz seni böyle bilmezdik” yorumlarında bulundular! Gündemi sallayan Ela Yörüklü, pozlarıyla yaktı yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Oya Akar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisi geçtiğimiz haftalarda ekranlara veda etmişti. Dizide Ezgi Vural karakterine hayat veren Ela Yörüklü ise dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı. Güzel oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu yatak pozu alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.