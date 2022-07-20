- 20 Tem 2022 - 23:35

Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Yatak Pozuyla Alev Alev Yaktı! Ela Yörüklü 'nün Dekoltesi Olay Yarattı; “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Yorumlar Arka Arkaya…

Kanal D ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Ezgi Vural karakterine hayat veren Ela Yörüklü yatak pozuyla alev alev yaktı! Göğüs dekoltesiyle olay yaratan Ela Yörüklü’ye Arka Sokaklar izleyicisi ise “Biz seni böyle bilmezdik” yorumlarında bulundular! Gündemi sallayan Ela Yörüklü, pozlarıyla yaktı yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Oya Akar, Şevket Çoruh ve Oya Akar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisi geçtiğimiz haftalarda ekranlara veda etmişti. Dizide Ezgi Vural karakterine hayat veren Ela Yörüklü ise dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde almıştı. Güzel oyuncunun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu yatak pozu alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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20 Tem 2022 - 23:35 Ankara- Yaşam

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