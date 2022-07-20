Anasayfa/

Foto Galeri/

20 Tem 2022 - 23:35

Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Yatak Pozuyla Alev Alev Yaktı! Ela Yörüklü 'nün Dekoltesi Olay Yarattı; “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Yorumlar Arka Arkaya…

Kanal D ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Ezgi Vural karakterine hayat veren Ela Yörüklü yatak pozuyla alev alev yaktı! Göğüs dekoltesiyle olay yaratan Ela Yörüklü’ye Arka Sokaklar izleyicisi ise “Biz seni böyle bilmezdik” yorumlarında bulundular! Gündemi sallayan Ela Yörüklü, pozlarıyla yaktı yıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…