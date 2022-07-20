Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Minicik Eteği Kalpleri Titretti! “Ve Tanrı Kadını Yarattı!” 50 Santim İncelip; 6 Beden Birden Küçülmüştü! Fiziğiyle…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, minicik kalbiyle kalpleri titretti! Hayranlarından “Ve Tanrı kadını yarattı” yorumlarını alan Buse Varol, 50 santimden fazla incelip, 6 bedenden fazla inceldiğini sosyal medyadan duyurmuştu. Fiziğiyle akılları başlardan alan Alişan’ın biricik aşkı Buse Varol, ortalığı kasıp kavurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Camdaki Kız, Gönül Dağı ve birçok projeyle anılan Buse Varol, dizisi hakkında ser vermiş sır vermemişti. Yeniden ekranlara dönmek için bölgesel incelme işlemi yaptıran Buse Varol, 42 bedenden 6 beden düşerek 32 – 34 bedene kadar düşen Buse Varol, sosyal medya üzerinden nasıl zayıfladığını tek tek paylaştı! İşte mini bir etek giyerek akılları başlardan alan Buse Varol’un çok konuşulan o pozları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.