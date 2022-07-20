Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Minicik Eteği Kalpleri Titretti! “Ve Tanrı Kadını Yarattı!” 50 Santim İncelip; 6 Beden Birden Küçülmüştü! Fiziğiyle…

Camdaki Kız, Gönül Dağı ve birçok projeyle anılan Buse Varol, dizisi hakkında ser vermiş sır vermemişti. Yeniden ekranlara dönmek için bölgesel incelme işlemi yaptıran Buse Varol, 42 bedenden 6 beden düşerek 32 – 34 bedene kadar düşen Buse Varol, sosyal medya üzerinden nasıl zayıfladığını tek tek paylaştı! İşte mini bir etek giyerek akılları başlardan alan Buse Varol’un çok konuşulan o pozları…

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