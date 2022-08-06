- 06 Ağu 2022 - 00:27

Doya Doya Moda Yarışmacısı Banu Teker Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Banu Teker Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?

Ekranların en uzun soluklu moda yarışmaları arasına girmeye aday olan Doya Doya Moda yarışması, bir sezonun daha startını verdi. Yeni sezonda yeni yarışmacıları ve jüri üyeleri seyirci karşısına çıkmaya başlayan Doya Doya Moda yarışması, pazartesi günü itibariyle yarışına başladı. Doya Doya Moda yarışmasının yeni sezonunda yer alan yarışmacı Banu Teker ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Ekranların en uzun soluklu moda yarışmaları arasına girmeye aday olan Doya Doya Moda yarışması, bir sezonun daha startını verdi. Yeni sezonda yeni yarışmacıları ve jüri üyeleri seyirci karşısına çıkmaya başlayan Doya Doya Moda yarışması, pazartesi günü itibariyle yarışına başladı. Doya Doya Moda yarışmasının yeni sezonunda yer alan yarışmacı Banu Teker ise, herkesin tanıdığı biri çıktı! Peki, Doya Doya Moda yarışmacısı Banu Teker kaçtı? Doya Doya Moda yarışmacısı Banu Teker kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, sevgilisi var mı? İşte, detaylar…

06 Ağu 2022 - 00:27 - Magazin

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