Mutfak Tüp Fiyatlarına Zam Mı Geldi? Aygaz, İpragaz, Mogaz ve Milangaz Tüp Fiyatları Kaç Lira? İşte Güncel Tüp Fiyatları…
Türkiye’nin her ilinde farklı fiyattan satılan otogaz, yani LPG’den etkilenen tüp fiyatları, gelen son LPG zammından önemli oranda etkilendi. Mutfağa yansıyan son LPG zammı sonrası, mutfak tüp fiyatları ile ilgili detayları haberimizde...
Türkiye’nin her ilinde farklı fiyattan satılan otogaz, yani LPG’den etkilenen tüp fiyatları, gelen son LPG zammından önemli oranda etkilendi. Mutfağa yansıyan son LPG zammı sonrası, mutfak tüpünden piknik tüpüne kadar her boyuttaki tüplerin fiyatı artarken, vatandaş bu aydan itibaren alacağı tüpün ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Peki, mutfak tüp fiyatlarına zam mı geldi? Aygaz, İpragaz, Mogaz ve Milangaz tüp fiyatları kaç lira? İşte güncel tüp fiyatları…
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21 Tem 2022 - 18:49 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.