Türkiye’nin her ilinde farklı fiyattan satılan otogaz, yani LPG’den etkilenen tüp fiyatları, gelen son LPG zammından önemli oranda etkilendi. Mutfağa yansıyan son LPG zammı sonrası, mutfak tüpünden piknik tüpüne kadar her boyuttaki tüplerin fiyatı artarken, vatandaş bu aydan itibaren alacağı tüpün ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Peki, mutfak tüp fiyatlarına zam mı geldi? Aygaz, İpragaz, Mogaz ve Milangaz tüp fiyatları kaç lira? İşte güncel tüp fiyatları…

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