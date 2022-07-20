- 20 Tem 2022 - 23:39

Üç Kız Kardeş Dizisinin Mine’si Mayosuyla Fiziğini Kanıtladı! “Türkan Cidden Senin Yanında Bir Hiç!” Nazlı Senem'i Görenlerin Nutku Tutuldu; Nefesi Kesildi…

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Üç Kız Kardeş’te Mine karakterine hayat veren güzel oyuncu Nazlı Senem Ünal, yeşil mayosuyla adeta fizik şov yaptı! Nazlı Senem Ünal’ın paylaşımı, görenin nutkunun tutulmasına hatta nefesinin kesilmesine neden oldu! “Türkan yanında bir hiç” yorumunu alan Nazlı Senem, kusursuz fiziğini kanıtladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Reha Özcan, Veda Yurtsever, Özgü Kaya ve Berker Güven gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, geçtiğimiz ay ekranlara kısa bir ara vermişti. Üç Kız Kardeş dizisinde hayat verdiği Mine karakteriyle fırtınalar estiren Nazlı Senem Ünal, en iyi çıkışını Üç Kız Kardeş’le yakalamıştı. Yeni sezona hazırlıklar başlamadan hemen önce tatile çıkan Nazlı Senem Ünal, sosyal medya üzerinden yeşil mayolu bir paylaşımda bulundu!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

20 Tem 2022 - 23:39 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Minicik Eteğiyle Sosyal Medyayı Salladı! “Ve Tanrı Kadını Yarattı!” 50 Santim İncelip; 6 Beden Birden Küçülmüştü! Fiziğiyle… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Minicik Eteğiyle Sosyal Medyayı Salladı! “Ve Tanrı Kadını Yarattı!” 50 Santim İncelip; 6 Beden Birden Küçülmüştü! Fiziğiyle…
Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Yatak Pozuyla Alev Alev Yaktı! Ela Yörüklü 'nün Dekoltesi Olay Yarattı; “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Yatak Pozuyla Alev Alev Yaktı! Ela Yörüklü 'nün Dekoltesi Olay Yarattı; “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Yorumlar Arka Arkaya…
Mahkum Dizisinin Avukat Cemre’si Seray Kaya Düğmeleri Açtı Eteğini İndirdi! Bikinisine Beğeni Yağdı... İncecik Beliyle, Kusursuz Fiziğiyle Baş Döndürdü! mask
Mahkum Dizisinin Avukat Cemre’si Seray Kaya Düğmeleri Açtı Eteğini İndirdi! Bikinisine Beğeni Yağdı... İncecik Beliyle, Kusursuz Fiziğiyle Baş Döndürdü!
Esra Erol’un Havuz Paylaşımı Sosyal Medyayı Yaktı Yıktı! Kocası Anında Müdahalesini Etti! 1 Dakika Dayanamadı! Neler Oluyor?  mask
Esra Erol’un Havuz Paylaşımı Sosyal Medyayı Yaktı Yıktı! Kocası Anında Müdahalesini Etti! 1 Dakika Dayanamadı! Neler Oluyor? 
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat Bombayı Patlattı! 12 Yıl Sonra Gümbür Gümbür Geliyorlar… Son Dakika Kararı Çıktı! Neler Oluyor? mask
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat Bombayı Patlattı! 12 Yıl Sonra Gümbür Gümbür Geliyorlar… Son Dakika Kararı Çıktı! Neler Oluyor?
İbrahim Tatlıses’in Gelininden Nefes Kesen Pozlar! “Kocan Bir Şey Demesin!” Yorumlar Gırla Geliyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor… mask
İbrahim Tatlıses’in Gelininden Nefes Kesen Pozlar! “Kocan Bir Şey Demesin!” Yorumlar Gırla Geliyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…
Masterchef Somer Şef Parayı Yarışmadan Kırıyor! Mehmet Şefin 60 Bin Lira Aldığı Çıkmıştı; Sosyal Medya Şimdi “Somer Sivrioğlu” Diye İnlemeye Başladı! mask
Masterchef Somer Şef Parayı Yarışmadan Kırıyor! Mehmet Şefin 60 Bin Lira Aldığı Çıkmıştı; Sosyal Medya Şimdi “Somer Sivrioğlu” Diye İnlemeye Başladı!
Survivor Ayşe’nin Yeşil Göğüs Dekolteli Mayosu Olay Oldu! “Nişanlın Görmesin!” Masterchef Sergen’le Evleneceği Konuşuluyordu… Bir Bakan Bir Daha, Bir Daha… mask
Survivor Ayşe’nin Yeşil Göğüs Dekolteli Mayosu Olay Oldu! “Nişanlın Görmesin!” Masterchef Sergen’le Evleneceği Konuşuluyordu… Bir Bakan Bir Daha, Bir Daha…
Melis Sezen’in İncecik Fiziği Yine Olay Oldu! Düşük Bel Pantolonuyla Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! “İlah Mısın, Silah Mısın Kızım?” mask
Melis Sezen’in İncecik Fiziği Yine Olay Oldu! Düşük Bel Pantolonuyla Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! “İlah Mısın, Silah Mısın Kızım?”
Survivor Batuhan Kuruluş Osman Dizisine Giriş Yaptı! Paylaşımıyla Doğruladı; Osman Bey’in Sağ Kolu Olacak… Acun Ilıcalı’dan Sonra Şansı Açıldı; Geliyor… mask
Survivor Batuhan Kuruluş Osman Dizisine Giriş Yaptı! Paylaşımıyla Doğruladı; Osman Bey’in Sağ Kolu Olacak… Acun Ilıcalı’dan Sonra Şansı Açıldı; Geliyor…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Minicik Eteğiyle Sosyal Medyayı Salladı! “Ve Tanrı Kadını Yarattı!” 50 Santim İncelip; 6 Beden Birden Küçülmüştü! Fiziğiyle… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Minicik Eteğiyle Sosyal Medyayı Salladı! “Ve Tanrı Kadını Yarattı!” 50 Santim İncelip; 6 Beden Birden Küçülmüştü! Fiziğiyle…
Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Yatak Pozuyla Alev Alev Yaktı! Ela Yörüklü 'nün Dekoltesi Olay Yarattı; “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Yatak Pozuyla Alev Alev Yaktı! Ela Yörüklü 'nün Dekoltesi Olay Yarattı; “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Yorumlar Arka Arkaya…
Mahkum Dizisinin Avukat Cemre’si Seray Kaya Düğmeleri Açtı Eteğini İndirdi! Bikinisine Beğeni Yağdı... İncecik Beliyle, Kusursuz Fiziğiyle Baş Döndürdü! mask
Mahkum Dizisinin Avukat Cemre’si Seray Kaya Düğmeleri Açtı Eteğini İndirdi! Bikinisine Beğeni Yağdı... İncecik Beliyle, Kusursuz Fiziğiyle Baş Döndürdü!
Doya Doya Moda Yarışma Programı Ne Zaman Başlıyor? Doya Doya Moda Jüri Üyeleri Kimler? Doya Doya Moda Yarışma Programı Hangi Kanalda, Hangi Günler Var? mask
Doya Doya Moda Yarışma Programı Ne Zaman Başlıyor? Doya Doya Moda Jüri Üyeleri Kimler? Doya Doya Moda Yarışma Programı Hangi Kanalda, Hangi Günler Var?
Esra Erol’un Havuz Paylaşımı Sosyal Medyayı Yaktı Yıktı! Kocası Anında Müdahalesini Etti! 1 Dakika Dayanamadı! Neler Oluyor?  mask
Esra Erol’un Havuz Paylaşımı Sosyal Medyayı Yaktı Yıktı! Kocası Anında Müdahalesini Etti! 1 Dakika Dayanamadı! Neler Oluyor? 
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat Bombayı Patlattı! 12 Yıl Sonra Gümbür Gümbür Geliyorlar… Son Dakika Kararı Çıktı! Neler Oluyor? mask
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat Bombayı Patlattı! 12 Yıl Sonra Gümbür Gümbür Geliyorlar… Son Dakika Kararı Çıktı! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL