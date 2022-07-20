Üç Kız Kardeş Dizisinin Mine’si Mayosuyla Fiziğini Kanıtladı! “Türkan Cidden Senin Yanında Bir Hiç!” Nazlı Senem'i Görenlerin Nutku Tutuldu; Nefesi Kesildi…

Başrollerinde Reha Özcan, Veda Yurtsever, Özgü Kaya ve Berker Güven gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, geçtiğimiz ay ekranlara kısa bir ara vermişti. Üç Kız Kardeş dizisinde hayat verdiği Mine karakteriyle fırtınalar estiren Nazlı Senem Ünal, en iyi çıkışını Üç Kız Kardeş’le yakalamıştı. Yeni sezona hazırlıklar başlamadan hemen önce tatile çıkan Nazlı Senem Ünal, sosyal medya üzerinden yeşil mayolu bir paylaşımda bulundu!

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