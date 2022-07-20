Üç Kız Kardeş Dizisinin Mine’si Mayosuyla Fiziğini Kanıtladı! “Türkan Cidden Senin Yanında Bir Hiç!” Nazlı Senem'i Görenlerin Nutku Tutuldu; Nefesi Kesildi…
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Üç Kız Kardeş’te Mine karakterine hayat veren güzel oyuncu Nazlı Senem Ünal, yeşil mayosuyla adeta fizik şov yaptı! Nazlı Senem Ünal’ın paylaşımı, görenin nutkunun tutulmasına hatta nefesinin kesilmesine neden oldu! “Türkan yanında bir hiç” yorumunu alan Nazlı Senem, kusursuz fiziğini kanıtladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Reha Özcan, Veda Yurtsever, Özgü Kaya ve Berker Güven gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, geçtiğimiz ay ekranlara kısa bir ara vermişti. Üç Kız Kardeş dizisinde hayat verdiği Mine karakteriyle fırtınalar estiren Nazlı Senem Ünal, en iyi çıkışını Üç Kız Kardeş’le yakalamıştı. Yeni sezona hazırlıklar başlamadan hemen önce tatile çıkan Nazlı Senem Ünal, sosyal medya üzerinden yeşil mayolu bir paylaşımda bulundu!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.