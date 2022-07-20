Anasayfa/

Foto Galeri/

20 Tem 2022 - 13:12

Şeyma Subaşı’nın Yeni Aşkı Ortalığı Kasıp Kavurdu! Mısırlıyla Barışmış, Acun ve Kardeşiyle Birbirine Girmişti… O İsmin Kollarında Huzuru Buldu!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı ortalığı kasıp kavurdu. Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştığı gündeme gelen Şeyma Subaşı, şimdi de yeni aşk iddialarına karışınca herkesi şok etti. Acun Ilıcalı ve kardeşi Kübra Açıl’la birbirine giren Şeyma Subaşı, o ismin kollarında huzuru resmen buldu! İşte merak edilen tüm detaylar…