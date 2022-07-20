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20 Tem 2022 - 13:34

Esra Erol Instagram’da Bambaşka, Gerçekte Bambaşka! Öyle Bir Bikinili Görseli Ortaya Çıktı Ki… “Bu Ne Hal Esra!” Milyonlar İkiye Ayrıldı…

“ATV Ekranlarının Kraliçesi” olarak bilinen Esra Erol, sosyal medyada yayılan görseliyle herkesi şok etti. Instagram’da bambaşka gerçekte bambaşka çıkan Esra Erol’a yorumlar gırla geldi. Paparazzilerin kameralarına yakalanan Esra Erol’un bikinili hali, sevenlerinden “Bu ne hal Esra” yorumlarına neden oldu! Milyonları ikiye ayıran Esra Erol, kimi tarafından beğenildi, kimi tarafından ise eleştiri yağmuruna tutuldu! İşte merak edilen tüm detaylar…