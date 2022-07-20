Esra Erol Instagram’da Bambaşka, Gerçekte Bambaşka! Öyle Bir Bikinili Görseli Ortaya Çıktı Ki… “Bu Ne Hal Esra!” Milyonlar İkiye Ayrıldı…
“ATV Ekranlarının Kraliçesi” olarak bilinen Esra Erol, sosyal medyada yayılan görseliyle herkesi şok etti. Instagram’da bambaşka gerçekte bambaşka çıkan Esra Erol’a yorumlar gırla geldi. Paparazzilerin kameralarına yakalanan Esra Erol’un bikinili hali, sevenlerinden “Bu ne hal Esra” yorumlarına neden oldu! Milyonları ikiye ayıran Esra Erol, kimi tarafından beğenildi, kimi tarafından ise eleştiri yağmuruna tutuldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Programında ele aldığı konularla gündemden düşmek nedir bilmeyen Esra Erol, sezon finali vererek kafa tatiline çıkmıştı. Eşi ve çocuklarıyla Bodrum’da tatil yaptığı bilinen Esra Erol, sosyal medyadan tatil pozlarını paylaşmıştı. Olukça fit ve düzgün bir fiziğe sahip olduğunu gösteren Esra Erol’un paparazziler tarafından çekilmiş olan bikinili görseli şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.