Anasayfa/

Foto Galeri/

20 Tem 2022 - 23:42

Masterchef Yarışmasında Akıllara Zarar Hata! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Olanlar Oldu! Öyle Bir Şey Oldu Ki…Seyirci Şokta...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te akıllara zarar bir hata ekranlara gelince olanlar oldu! Seyirci, bu durumu kabul etmeyip; “Dalga geçiyorlar resmen” yorumlarında bulunurken; montajda bile silinip atılmayan olay, herkesi şok içerisinde bıraktı! Yaşananlar Twitter’da bomba etkisi yaratırken; birçok kişi ise “Utanmadan göstermelerine kaç puan verirsiniz” yorumlarını yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…