- 20 Tem 2022 - 13:54 G: 20 Tem 2022 - 14:06

Masterchef Yarışmasında Akıllara Zarar Hata! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Olanlar Oldu! “Utanmadan Göstermelerine Kaç Puan?” Öyle Bir Şey Oldu Ki…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te akıllara zarar bir hata ekranlara gelince olanlar oldu! Seyirci, bu durumu kabul etmeyip; “Dalga geçiyorlar resmen” yorumlarında bulunurken; montajda bile silinip atılmayan olay, herkesi şok içerisinde bıraktı! Yaşananlar Twitter’da bomba etkisi yaratırken; birçok kişi ise “Utanmadan göstermelerine kaç puan verirsiniz” yorumlarını yaptı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. İlk turun son bölümünü yayınladıklarını açıklayan şefler, yarışmacılardan kendilerini etkileyecek bir yemek yapmalarını istemişlerdi. Yarışmacının şeflere yemeğini sunduğu anlarda yaşananlar ise ortalığın ayağa kalkmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

20 Tem 2022 - 13:54 Ankara- Yaşam

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
MasterChef Atike Bozyaka'nın Babasıyla ilgili Anlattıkları Şaşırttı! Mide Bulandıran Olay! Yarışmacının Anlattıkları Kanal Değiştirtti! “Yazıklar Olsun!” mask
MasterChef Atike Bozyaka'nın Babasıyla ilgili Anlattıkları Şaşırttı! Mide Bulandıran Olay! Yarışmacının Anlattıkları Kanal Değiştirtti! “Yazıklar Olsun!”
Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın Kazandığı Para Dudakları Uçuklattı! Acun Sadece Mehmet Şefe Ödeme Yapsa Bile… Haftalık Hesaba Yatan Para Öyle Böyle Değil… mask
Masterchef Mehmet Yalçınkaya’nın Kazandığı Para Dudakları Uçuklattı! Acun Sadece Mehmet Şefe Ödeme Yapsa Bile… Haftalık Hesaba Yatan Para Öyle Böyle Değil…
Masterchef Birlenty Esmaeil Sosyal Medyada Bambaşka! Danilo Zanna Gözlerini Alamamıştı; Paylaşımları Aşık Etti! “Gözümüz Gönlümüz Açıldı!” mask
Masterchef Birlenty Esmaeil Sosyal Medyada Bambaşka! Danilo Zanna Gözlerini Alamamıştı; Paylaşımları Aşık Etti! “Gözümüz Gönlümüz Açıldı!”
Masterchef Danilo Zanna Yarışmayı Bırakıyor Mu? Öyle Bir Şeyden Konu Açıldı Ki, Acun Ilıcalı Yarı Yolda Kalacak! Kimse İhtimal Bile Vermemişti… mask
Masterchef Danilo Zanna Yarışmayı Bırakıyor Mu? Öyle Bir Şeyden Konu Açıldı Ki, Acun Ilıcalı Yarı Yolda Kalacak! Kimse İhtimal Bile Vermemişti…
Masterchef Yarışmasında Mehmet Yalçınkaya Gözyaşlarına Boğuldu! 83 Milyonun Önünde Özrünü Diledi Yerine Oturdu! Anlattıklarıyla Kan Dondurdu, Tüyler Ürpertti… mask
Masterchef Yarışmasında Mehmet Yalçınkaya Gözyaşlarına Boğuldu! 83 Milyonun Önünde Özrünü Diledi Yerine Oturdu! Anlattıklarıyla Kan Dondurdu, Tüyler Ürpertti…
Masterchef’in İlk Aşığı Eslem’in Son Hali Hande Erçel’i Sollayıp Geçer! Hakan Kanık’la Olaylı Aşkından Sonra Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki… mask
Masterchef’in İlk Aşığı Eslem’in Son Hali Hande Erçel’i Sollayıp Geçer! Hakan Kanık’la Olaylı Aşkından Sonra Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki…
Masterchef Azize Polat Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki Gören Parmak Isırdı! Mini Etekler, Dekolteli Kıyafetler Peş Peşe! Bir Deri Bir Kemik Kalınca… mask
Masterchef Azize Polat Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki Gören Parmak Isırdı! Mini Etekler, Dekolteli Kıyafetler Peş Peşe! Bir Deri Bir Kemik Kalınca…
Masterchef Gülistan’ın Deniz Pozları Yürekleri Hoplattı! “Sosyal Medyam ve Arkadaşım Yok” Demişti; Fotoğrafları Zangır Zangır Ortaya Döküldü… mask
Masterchef Gülistan’ın Deniz Pozları Yürekleri Hoplattı! “Sosyal Medyam ve Arkadaşım Yok” Demişti; Fotoğrafları Zangır Zangır Ortaya Döküldü…
Masterchef’te Aleyna Tilki Rüzgarı! Annesi Havva Öztel Meşhur Olmak İçin Son Kozunu Oynadı! Daracık Pantolonu ve İncecik Fiziği Ateşleri Yükseltti! “Mehmet Şef" mask
Masterchef’te Aleyna Tilki Rüzgarı! Annesi Havva Öztel Meşhur Olmak İçin Son Kozunu Oynadı! Daracık Pantolonu ve İncecik Fiziği Ateşleri Yükseltti! “Mehmet Şef"
Masterchef Panorama Geliyor! Sıkı Durun; TV8 Ekranlarında Kavga, Küfür, Kıyamet Kopacak! Acun O İsimleri Koltuklarına Oturttu… Neler Oldu Neler… mask
Masterchef Panorama Geliyor! Sıkı Durun; TV8 Ekranlarında Kavga, Küfür, Kıyamet Kopacak! Acun O İsimleri Koltuklarına Oturttu… Neler Oldu Neler…
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Esra Erol Instagram’da Bambaşka, Gerçekte Bambaşka! Öyle Bir Bikinili Görseli Ortaya Çıktı Ki… “Bu Ne Hal Esra!” Milyonlar İkiye Ayrıldı… mask
Esra Erol Instagram’da Bambaşka, Gerçekte Bambaşka! Öyle Bir Bikinili Görseli Ortaya Çıktı Ki… “Bu Ne Hal Esra!” Milyonlar İkiye Ayrıldı…
Şeyma Subaşı’nın Yeni Aşkı Ortalığı Kasıp Kavurdu! Mısırlıyla Barışmış, Acun ve Kardeşiyle Birbirine Girmişti… O İsmin Kollarında Huzuru Buldu! mask
Şeyma Subaşı’nın Yeni Aşkı Ortalığı Kasıp Kavurdu! Mısırlıyla Barışmış, Acun ve Kardeşiyle Birbirine Girmişti… O İsmin Kollarında Huzuru Buldu!
Üç Kız Kardeş Dizisinin Mine’si Mayosuyla Fiziğini Kanıtladı! “Türkan Cidden Senin Yanında Bir Hiç!” Görenin Nutku Tutuldu; Nefesi Kesildi… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Mine’si Mayosuyla Fiziğini Kanıtladı! “Türkan Cidden Senin Yanında Bir Hiç!” Görenin Nutku Tutuldu; Nefesi Kesildi…
Seda Sayan’ın Kocası Son Hali Şok Etti! “Evlendikten Sonra Kafasında Saç Kalmamış!” Görenler Şok Geçirdi; Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki… mask
Seda Sayan’ın Kocası Son Hali Şok Etti! “Evlendikten Sonra Kafasında Saç Kalmamış!” Görenler Şok Geçirdi; Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Minicik Eteği Kalpleri Titretti! “Ve Tanrı Kadını Yarattı!” 50 Santim İncelip; 6 Beden Birden Küçülmüştü! Fiziğiyle… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Minicik Eteği Kalpleri Titretti! “Ve Tanrı Kadını Yarattı!” 50 Santim İncelip; 6 Beden Birden Küçülmüştü! Fiziğiyle…
Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Yatak Pozuyla Alev Alev Yaktı! Dekoltesi Olay Yarattı; “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Yatak Pozuyla Alev Alev Yaktı! Dekoltesi Olay Yarattı; “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Yorumlar Arka Arkaya…
Doya Doya Moda Yarışmacısı Banu Teker Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Banu Teker Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı? mask
Doya Doya Moda Yarışmacısı Banu Teker Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Banu Teker Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?
Doya Doya Moda Yarışmacısı Zeynep Billur Uludağ Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Zeynep Billur Uludağ Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı? mask
Doya Doya Moda Yarışmacısı Zeynep Billur Uludağ Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Zeynep Billur Uludağ Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?
Doya Doya Moda Jüri Üyesi Gülşah Saraçoğlu Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Uğurkan Erez ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Doya Doya Moda Jüri Üyesi Gülşah Saraçoğlu Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Uğurkan Erez ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Doya Doya Moda Jüri Üyesi Yasemin Yılmaz Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Uğurkan Erez ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Doya Doya Moda Jüri Üyesi Yasemin Yılmaz Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Uğurkan Erez ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Yarışmasında Akıllara Zarar Hata! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Olanlar Oldu! “Utanmadan Göstermelerine Kaç Puan?” Öyle Bir Şey Oldu Ki… mask
Masterchef Yarışmasında Akıllara Zarar Hata! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Olanlar Oldu! “Utanmadan Göstermelerine Kaç Puan?” Öyle Bir Şey Oldu Ki…
Esra Erol Instagram’da Bambaşka, Gerçekte Bambaşka! Öyle Bir Bikinili Görseli Ortaya Çıktı Ki… “Bu Ne Hal Esra!” Milyonlar İkiye Ayrıldı… mask
Esra Erol Instagram’da Bambaşka, Gerçekte Bambaşka! Öyle Bir Bikinili Görseli Ortaya Çıktı Ki… “Bu Ne Hal Esra!” Milyonlar İkiye Ayrıldı…
Şeyma Subaşı’nın Yeni Aşkı Ortalığı Kasıp Kavurdu! Mısırlıyla Barışmış, Acun ve Kardeşiyle Birbirine Girmişti… O İsmin Kollarında Huzuru Buldu! mask
Şeyma Subaşı’nın Yeni Aşkı Ortalığı Kasıp Kavurdu! Mısırlıyla Barışmış, Acun ve Kardeşiyle Birbirine Girmişti… O İsmin Kollarında Huzuru Buldu!
Üç Kız Kardeş Dizisinin Mine’si Mayosuyla Fiziğini Kanıtladı! “Türkan Cidden Senin Yanında Bir Hiç!” Görenin Nutku Tutuldu; Nefesi Kesildi… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Mine’si Mayosuyla Fiziğini Kanıtladı! “Türkan Cidden Senin Yanında Bir Hiç!” Görenin Nutku Tutuldu; Nefesi Kesildi…
Bankalar Emekliye Çıldırdı! Emekli Promosyonu Tavan Yaptı! O Banka Promosyonu 6 Bin 250 TL’ye Çıkardı… mask
Bankalar Emekliye Çıldırdı! Emekli Promosyonu Tavan Yaptı! O Banka Promosyonu 6 Bin 250 TL’ye Çıkardı…
Mutfak Tüp Fiyatlarına Zam Mı Geldi? Aygaz, İpragaz, Mogaz ve Milangaz Tüp Fiyatları Kaç Lira? İşte Güncel Tüp Fiyatları… mask
Mutfak Tüp Fiyatlarına Zam Mı Geldi? Aygaz, İpragaz, Mogaz ve Milangaz Tüp Fiyatları Kaç Lira? İşte Güncel Tüp Fiyatları…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL