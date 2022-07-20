- 20 Tem 2022 - 23:45

Şeyma Subaşı ile Ablası Kübra Açıl Acun Ilıcalı Yüzünden Kavga Etti! Acun Ilıcalı’dan Sonra Ablasına Patladı! Öyle Bir Sebepten Saç Baş Kavga Ettiler Ki…

Bir süredir özel hayatı ile sürekli olarak gündem olan Şeyma Subaşı’nın bu kez de arası ablası Kübra Açıl ile açıldı. Kübra Açıl ile kavga ettiği iddia edilen Şeyma Subaşı’nın Acun Ilıcalı’nın ardından ablasına da sesini yükselttiği öne sürüldü! İşte magazin dünyasında oldukça ses getiren tartışmanın detayları...

Bir süredir özel hayatı ile sürekli olarak gündem olan Şeyma Subaşı’nın bu kez de arası ablası Kübra Açıl ile açıldı. Kübra Açıl ile kavga ettiği iddia edilen Şeyma Subaşı’nın Acun Ilıcalı’nın ardından ablasına da sesini yükselttiği öne sürüldü! Peki, Şeyma Subaşı ile ablası Kübra Açıl tartıştı mı? Şeyma Subaşı ile ablası Kübra Açıl neden tartıştı? Şeyma Subaşı ile ablası Kübra Açıl küstü mü? İşte, detaylar…

20 Tem 2022 - 23:45 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmasında Akıllara Zarar Hata! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Olanlar Oldu! Öyle Bir Şey Oldu Ki…Seyirci Şokta... mask
Masterchef Yarışmasında Akıllara Zarar Hata! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Olanlar Oldu! Öyle Bir Şey Oldu Ki…Seyirci Şokta...
Üç Kız Kardeş Dizisinin Mine’si Mayosuyla Fiziğini Kanıtladı! “Türkan Cidden Senin Yanında Bir Hiç!” Nazlı Senem'i Görenlerin Nutku Tutuldu; Nefesi Kesildi… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Mine’si Mayosuyla Fiziğini Kanıtladı! “Türkan Cidden Senin Yanında Bir Hiç!” Nazlı Senem'i Görenlerin Nutku Tutuldu; Nefesi Kesildi…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Minicik Eteğiyle Sosyal Medyayı Salladı! “Ve Tanrı Kadını Yarattı!” 50 Santim İncelip; 6 Beden Birden Küçülmüştü! Fiziğiyle… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Minicik Eteğiyle Sosyal Medyayı Salladı! “Ve Tanrı Kadını Yarattı!” 50 Santim İncelip; 6 Beden Birden Küçülmüştü! Fiziğiyle…
Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Yatak Pozuyla Alev Alev Yaktı! Ela Yörüklü 'nün Dekoltesi Olay Yarattı; “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Yatak Pozuyla Alev Alev Yaktı! Ela Yörüklü 'nün Dekoltesi Olay Yarattı; “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Yorumlar Arka Arkaya…
Mahkum Dizisinin Avukat Cemre’si Seray Kaya Düğmeleri Açtı Eteğini İndirdi! Bikinisine Beğeni Yağdı... İncecik Beliyle, Kusursuz Fiziğiyle Baş Döndürdü! mask
Mahkum Dizisinin Avukat Cemre’si Seray Kaya Düğmeleri Açtı Eteğini İndirdi! Bikinisine Beğeni Yağdı... İncecik Beliyle, Kusursuz Fiziğiyle Baş Döndürdü!
Esra Erol’un Havuz Paylaşımı Sosyal Medyayı Yaktı Yıktı! Kocası Anında Müdahalesini Etti! 1 Dakika Dayanamadı! Neler Oluyor?  mask
Esra Erol’un Havuz Paylaşımı Sosyal Medyayı Yaktı Yıktı! Kocası Anında Müdahalesini Etti! 1 Dakika Dayanamadı! Neler Oluyor? 
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat Bombayı Patlattı! 12 Yıl Sonra Gümbür Gümbür Geliyorlar… Son Dakika Kararı Çıktı! Neler Oluyor? mask
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat Bombayı Patlattı! 12 Yıl Sonra Gümbür Gümbür Geliyorlar… Son Dakika Kararı Çıktı! Neler Oluyor?
İbrahim Tatlıses’in Gelininden Nefes Kesen Pozlar! “Kocan Bir Şey Demesin!” Yorumlar Gırla Geliyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor… mask
İbrahim Tatlıses’in Gelininden Nefes Kesen Pozlar! “Kocan Bir Şey Demesin!” Yorumlar Gırla Geliyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor…
Masterchef Somer Şef Parayı Yarışmadan Kırıyor! Mehmet Şefin 60 Bin Lira Aldığı Çıkmıştı; Sosyal Medya Şimdi “Somer Sivrioğlu” Diye İnlemeye Başladı! mask
Masterchef Somer Şef Parayı Yarışmadan Kırıyor! Mehmet Şefin 60 Bin Lira Aldığı Çıkmıştı; Sosyal Medya Şimdi “Somer Sivrioğlu” Diye İnlemeye Başladı!
Survivor Ayşe’nin Yeşil Göğüs Dekolteli Mayosu Olay Oldu! “Nişanlın Görmesin!” Masterchef Sergen’le Evleneceği Konuşuluyordu… Bir Bakan Bir Daha, Bir Daha… mask
Survivor Ayşe’nin Yeşil Göğüs Dekolteli Mayosu Olay Oldu! “Nişanlın Görmesin!” Masterchef Sergen’le Evleneceği Konuşuluyordu… Bir Bakan Bir Daha, Bir Daha…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Yarışmasında Akıllara Zarar Hata! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Olanlar Oldu! Öyle Bir Şey Oldu Ki…Seyirci Şokta... mask
Masterchef Yarışmasında Akıllara Zarar Hata! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Olanlar Oldu! Öyle Bir Şey Oldu Ki…Seyirci Şokta...
Üç Kız Kardeş Dizisinin Mine’si Mayosuyla Fiziğini Kanıtladı! “Türkan Cidden Senin Yanında Bir Hiç!” Nazlı Senem'i Görenlerin Nutku Tutuldu; Nefesi Kesildi… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Mine’si Mayosuyla Fiziğini Kanıtladı! “Türkan Cidden Senin Yanında Bir Hiç!” Nazlı Senem'i Görenlerin Nutku Tutuldu; Nefesi Kesildi…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Minicik Eteğiyle Sosyal Medyayı Salladı! “Ve Tanrı Kadını Yarattı!” 50 Santim İncelip; 6 Beden Birden Küçülmüştü! Fiziğiyle… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Minicik Eteğiyle Sosyal Medyayı Salladı! “Ve Tanrı Kadını Yarattı!” 50 Santim İncelip; 6 Beden Birden Küçülmüştü! Fiziğiyle…
Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Yatak Pozuyla Alev Alev Yaktı! Ela Yörüklü 'nün Dekoltesi Olay Yarattı; “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Yatak Pozuyla Alev Alev Yaktı! Ela Yörüklü 'nün Dekoltesi Olay Yarattı; “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Yorumlar Arka Arkaya…
Mahkum Dizisinin Avukat Cemre’si Seray Kaya Düğmeleri Açtı Eteğini İndirdi! Bikinisine Beğeni Yağdı... İncecik Beliyle, Kusursuz Fiziğiyle Baş Döndürdü! mask
Mahkum Dizisinin Avukat Cemre’si Seray Kaya Düğmeleri Açtı Eteğini İndirdi! Bikinisine Beğeni Yağdı... İncecik Beliyle, Kusursuz Fiziğiyle Baş Döndürdü!
Doya Doya Moda Yarışma Programı Ne Zaman Başlıyor? Doya Doya Moda Jüri Üyeleri Kimler? Doya Doya Moda Yarışma Programı Hangi Kanalda, Hangi Günler Var? mask
Doya Doya Moda Yarışma Programı Ne Zaman Başlıyor? Doya Doya Moda Jüri Üyeleri Kimler? Doya Doya Moda Yarışma Programı Hangi Kanalda, Hangi Günler Var?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL