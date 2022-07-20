Şeyma Subaşı ve Ablası Birbirine Girdi! Öyle Bir Sebepten Saç Baş Kavga Ettiler Ki… Acun Ilıcalı’dan Sonra O İsme Patladı!
Bir süredir özel hayatı ile sürekli olarak gündem olan Şeyma Subaşı’nın bu kez de arası ablası Kübra Açıl ile açıldı. Kübra Açıl ile kavga ettiği iddia edilen Şeyma Subaşı’nın Acun Ilıcalı’nın ardından ablasına da sesini yükselttiği öne sürüldü! İşte magazin dünyasında oldukça ses getiren tartışmanın detayları...
Bir süredir özel hayatı ile sürekli olarak gündem olan Şeyma Subaşı’nın bu kez de arası ablası Kübra Açıl ile açıldı. Kübra Açıl ile kavga ettiği iddia edilen Şeyma Subaşı’nın Acun Ilıcalı’nın ardından ablasına da sesini yükselttiği öne sürüldü! Peki, Şeyma Subaşı ile ablası Kübra Açıl tartıştı mı? Şeyma Subaşı ile ablası Kübra Açıl neden tartıştı? Şeyma Subaşı ile ablası Kübra Açıl küstü mü? İşte, detaylar…
20 Tem 2022 - 14:22 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.