- 20 Tem 2022 - 14:22 G: 20 Tem 2022 - 14:26

Şeyma Subaşı ve Ablası Birbirine Girdi! Öyle Bir Sebepten Saç Baş Kavga Ettiler Ki… Acun Ilıcalı’dan Sonra O İsme Patladı!

Bir süredir özel hayatı ile sürekli olarak gündem olan Şeyma Subaşı’nın bu kez de arası ablası Kübra Açıl ile açıldı. Kübra Açıl ile kavga ettiği iddia edilen Şeyma Subaşı’nın Acun Ilıcalı’nın ardından ablasına da sesini yükselttiği öne sürüldü! İşte magazin dünyasında oldukça ses getiren tartışmanın detayları...

Bir süredir özel hayatı ile sürekli olarak gündem olan Şeyma Subaşı’nın bu kez de arası ablası Kübra Açıl ile açıldı. Kübra Açıl ile kavga ettiği iddia edilen Şeyma Subaşı’nın Acun Ilıcalı’nın ardından ablasına da sesini yükselttiği öne sürüldü! Peki, Şeyma Subaşı ile ablası Kübra Açıl tartıştı mı? Şeyma Subaşı ile ablası Kübra Açıl neden tartıştı? Şeyma Subaşı ile ablası Kübra Açıl küstü mü? İşte, detaylar…

20 Tem 2022 - 14:22 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmasında Akıllara Zarar Hata! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Olanlar Oldu! “Utanmadan Göstermelerine Kaç Puan?” Öyle Bir Şey Oldu Ki… mask
Masterchef Yarışmasında Akıllara Zarar Hata! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Olanlar Oldu! “Utanmadan Göstermelerine Kaç Puan?” Öyle Bir Şey Oldu Ki…
Esra Erol Instagram’da Bambaşka, Gerçekte Bambaşka! Öyle Bir Bikinili Görseli Ortaya Çıktı Ki… “Bu Ne Hal Esra!” Milyonlar İkiye Ayrıldı… mask
Esra Erol Instagram’da Bambaşka, Gerçekte Bambaşka! Öyle Bir Bikinili Görseli Ortaya Çıktı Ki… “Bu Ne Hal Esra!” Milyonlar İkiye Ayrıldı…
Şeyma Subaşı’nın Yeni Aşkı Ortalığı Kasıp Kavurdu! Mısırlıyla Barışmış, Acun ve Kardeşiyle Birbirine Girmişti… O İsmin Kollarında Huzuru Buldu! mask
Şeyma Subaşı’nın Yeni Aşkı Ortalığı Kasıp Kavurdu! Mısırlıyla Barışmış, Acun ve Kardeşiyle Birbirine Girmişti… O İsmin Kollarında Huzuru Buldu!
Üç Kız Kardeş Dizisinin Mine’si Mayosuyla Fiziğini Kanıtladı! “Türkan Cidden Senin Yanında Bir Hiç!” Görenin Nutku Tutuldu; Nefesi Kesildi… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Mine’si Mayosuyla Fiziğini Kanıtladı! “Türkan Cidden Senin Yanında Bir Hiç!” Görenin Nutku Tutuldu; Nefesi Kesildi…
Seda Sayan’ın Kocası Son Hali Şok Etti! “Evlendikten Sonra Kafasında Saç Kalmamış!” Görenler Şok Geçirdi; Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki… mask
Seda Sayan’ın Kocası Son Hali Şok Etti! “Evlendikten Sonra Kafasında Saç Kalmamış!” Görenler Şok Geçirdi; Öyle Bir Değişim Yaşadı Ki…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Minicik Eteği Kalpleri Titretti! “Ve Tanrı Kadını Yarattı!” 50 Santim İncelip; 6 Beden Birden Küçülmüştü! Fiziğiyle… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’un Minicik Eteği Kalpleri Titretti! “Ve Tanrı Kadını Yarattı!” 50 Santim İncelip; 6 Beden Birden Küçülmüştü! Fiziğiyle…
Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Yatak Pozuyla Alev Alev Yaktı! Dekoltesi Olay Yarattı; “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Arka Sokaklar Dizisinin Ezgi’si Yatak Pozuyla Alev Alev Yaktı! Dekoltesi Olay Yarattı; “Biz Seni Böyle Bilmezdik!” Yorumlar Arka Arkaya…
Doya Doya Moda Yarışmacısı Banu Teker Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Banu Teker Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı? mask
Doya Doya Moda Yarışmacısı Banu Teker Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Banu Teker Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?
Doya Doya Moda Yarışmacısı Zeynep Billur Uludağ Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Zeynep Billur Uludağ Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı? mask
Doya Doya Moda Yarışmacısı Zeynep Billur Uludağ Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Zeynep Billur Uludağ Kimdir, Aslen Nereli, Mesleği Nedir, Sevgilisi Var Mı?
Doya Doya Moda Jüri Üyesi Gülşah Saraçoğlu Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Uğurkan Erez ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
Doya Doya Moda Jüri Üyesi Gülşah Saraçoğlu Bakın Kaç Yaşında! Görenler Şaştı Kaldı! Partneri Uğurkan Erez ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şeyma Subaşı ve Ablası Birbirine Girdi! Öyle Bir Sebepten Saç Baş Kavga Ettiler Ki… Acun Ilıcalı’dan Sonra O İsme Patladı! mask
Şeyma Subaşı ve Ablası Birbirine Girdi! Öyle Bir Sebepten Saç Baş Kavga Ettiler Ki… Acun Ilıcalı’dan Sonra O İsme Patladı!
Masterchef Yarışmasında Akıllara Zarar Hata! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Olanlar Oldu! “Utanmadan Göstermelerine Kaç Puan?” Öyle Bir Şey Oldu Ki… mask
Masterchef Yarışmasında Akıllara Zarar Hata! Seyircinin Aklıyla Dalga Geçilince Olanlar Oldu! “Utanmadan Göstermelerine Kaç Puan?” Öyle Bir Şey Oldu Ki…
Esra Erol Instagram’da Bambaşka, Gerçekte Bambaşka! Öyle Bir Bikinili Görseli Ortaya Çıktı Ki… “Bu Ne Hal Esra!” Milyonlar İkiye Ayrıldı… mask
Esra Erol Instagram’da Bambaşka, Gerçekte Bambaşka! Öyle Bir Bikinili Görseli Ortaya Çıktı Ki… “Bu Ne Hal Esra!” Milyonlar İkiye Ayrıldı…
Şeyma Subaşı’nın Yeni Aşkı Ortalığı Kasıp Kavurdu! Mısırlıyla Barışmış, Acun ve Kardeşiyle Birbirine Girmişti… O İsmin Kollarında Huzuru Buldu! mask
Şeyma Subaşı’nın Yeni Aşkı Ortalığı Kasıp Kavurdu! Mısırlıyla Barışmış, Acun ve Kardeşiyle Birbirine Girmişti… O İsmin Kollarında Huzuru Buldu!
Üç Kız Kardeş Dizisinin Mine’si Mayosuyla Fiziğini Kanıtladı! “Türkan Cidden Senin Yanında Bir Hiç!” Görenin Nutku Tutuldu; Nefesi Kesildi… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Mine’si Mayosuyla Fiziğini Kanıtladı! “Türkan Cidden Senin Yanında Bir Hiç!” Görenin Nutku Tutuldu; Nefesi Kesildi…
Bankalar Emekliye Çıldırdı! Emekli Promosyonu Tavan Yaptı! O Banka Promosyonu 6 Bin 250 TL’ye Çıkardı… mask
Bankalar Emekliye Çıldırdı! Emekli Promosyonu Tavan Yaptı! O Banka Promosyonu 6 Bin 250 TL’ye Çıkardı…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL