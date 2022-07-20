Cansu Dere’nin 18 Yıl Önceki Hali Mavi Ekran Verdirdi! “Volkan Huzur İçinde Uyusun!” Gören İnanmak Bile İstemiyor! Ağzı, Yüzü, Burnu…
41 yaşındaki güzel oyuncu Cansu Dere’nin 18 yıl önceki haliyle resmen mavi ekran verdirdi! Sadakatsiz dizisinden gönderme alan Cansu Dere’ye “Volkan huzur içerisinde uyusun” yorumları arka arkaya yapıldı! Görenlerin inanmak bile istemediği değişim, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ağzı, yüzü, burnu… İşte merak edilen tüm detaylar!
En son olarak Kanal D ekranlarına damgasını vuran Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, akıllara kazınmıştı. Eyşan’dan sonra Asya karakteriyle unutulmaz karakterlere bir imzasını daha atan Cansu Dere, Asya karakterinin kendisini aşırı derecede yorduğunu dile getirmişti. Sosyal medyada yayılan Cansu Dere’nin 18 yıl önceki hali herkesi mosmor etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.