Cansu Dere’nin 18 Yıl Önceki Hali Mavi Ekran Verdirdi! “Volkan Huzur İçinde Uyusun!” Gören İnanmak Bile İstemiyor! Ağzı, Yüzü, Burnu…

En son olarak Kanal D ekranlarına damgasını vuran Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, akıllara kazınmıştı. Eyşan’dan sonra Asya karakteriyle unutulmaz karakterlere bir imzasını daha atan Cansu Dere, Asya karakterinin kendisini aşırı derecede yorduğunu dile getirmişti. Sosyal medyada yayılan Cansu Dere’nin 18 yıl önceki hali herkesi mosmor etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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